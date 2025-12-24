Öğrenciler 2025'te 272 Madalya Kazandı - Son Dakika
Öğrenciler 2025'te 272 Madalya Kazandı

24.12.2025 17:08
MEB, öğrencilerin uluslararası yarışmalarda 2025'te spor, bilim ve teknoloji alanlarında 272 madalya kazandığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 272 madalya kazanarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini açıkladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler, yıl boyunca katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 76 birincilik, 95 ikincilik ve 101 üçüncülük elde etti. Böylece öğrenciler, farklı branşlarda toplam 272 madalya kazandı.

Kazanılan madalyaların 186'sının bireysel, 86'sının ise ekip kategorilerinde elde edildiği belirtilen açıklamada, madalyaların 224'ünün spor, 48'inin bilim ve teknoloji alanlarında kazanıldığı kaydedildi.

Öğrencilerin 2025 yılı boyunca 68 farklı uluslararası yarışmada bireysel dereceler elde ettiği ifade edilen açıklamada, spor alanında dünya, Avrupa, uluslararası ve Balkan şampiyonalarında başarı sağlayan öğrencilerin; bilim ve teknoloji alanında ise robotik, bilgisayar, coğrafya ve astronomi olimpiyatlarında dereceye girerek dikkati çektiği bildirildi.

Ekip kategorilerinde de önemli başarılara imza atan öğrencilerin, dünya şampiyonalarında 2 üçüncülük, Avrupa şampiyonalarında 2 birincilik, 7 ikincilik ve 3 üçüncülük kazandığı belirtilen açıklamada, uluslararası şampiyonalarda 7 birincilik, 7 ikincilik ve 4 üçüncülük elde edilirken, Balkan şampiyonalarında ise 1 birincilik, 1 ikincilik ve 8 üçüncülük derecesi kazanıldığı aktarıldı.

Bilim ve teknoloji alanındaki ekip başarılarına da yer verilen açıklamada, Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 10 birincilik, 14 ikincilik ve 9 üçüncülük, TEKNOFEST'te 3 üçüncülük, MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'nda ise 3 birincilik ve 3 üçüncülük elde edildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
