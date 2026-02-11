Öğrenciler, demokrasi ve milli birlik bilincini eserlerine yansıtacak - Son Dakika
Öğrenciler, demokrasi ve milli birlik bilincini eserlerine yansıtacak

11.02.2026 17:13
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlamına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla farklı kategorilerde düzenlenecek yarışmalarda öğrenciler, demokrasi ve milli birlik bilincini eserlerine yansıtacak.

MEB'den yapılan açıklamaya göre; Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle, öğrencilerde demokrasi bilincini güçlendirmek, milli iradeye ve bağımsızlığa duyulan bağlılığı pekiştirmek ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 2026 yılında Türkiye genelinde öğrencilere yönelik yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri içselleştirmesi, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin unutulmaması, milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek yarışmalar ile şehitlerin hatıralarına saygı ve şehit ailelerine vefa bilincinin yaşatılması amaçlanıyor.

ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN YARIŞMA KATEGORİLERİ

2026 yılı yarışmaları kapsamında ortaokul öğrencileri için 'resim', 'şiir' ve 'birlik öyküleri', lise öğrencileri için 'kısa film', 'kahramanlık türkü ve ezgileri koro', 'afiş ve slogan', 'fotoğraf', 'şiir' ve 'birlik öyküleri' kategorilerinde yarışmalar düzenlenecek. Öğrencilerin hazırladığı eserler, okul müdürlüklerine teslim edilecek. Yarışmalar okul, ilçe, il, bölge ve Türkiye finali aşamalarını kapsayacak şekilde kademeli olarak yürütülecek. Türkiye finali aşaması, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

YARIŞMA SONUÇLARI 13-30 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Yarışmalar sonucunda il, bölge ve Türkiye finali aşamalarında dereceye giren öğrenciler ve ekipler çeşitli ödüllerle teşvik edilecek. Türkiye finalinde başarı gösteren öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bursa'da ödül töreni düzenlenecek. Yarışma sonuçları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri ile Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden 13 Nisan-30 Nisan 2026 tarihleri arasında ilan edilecek.

Kaynak: DHA

