Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika
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Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu

21.04.2022 12:05

Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu Adıyaman'da, bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan temizlik deterjanlarından yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir öğrenci tarafından okula getirilen ve birbirine karıştırılan temizlik deterjanlarından yayılan kokudan zehirlenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Polis Evi arka kısmında bulunan Emniyet Ortaokulunda okuyan bir öğrenci sınıfa temizlik esnasında kullanılan deterjanlardan getirdi. Öğrenci sınıfa getirdiği deterjanları birbirine koyarak karışım yaptı. Karışım esnasında sınıf içerisine kokular yayılmaya başladı. Yayılan kokulardan zehirlenen Yusuf Y., İnan Y., Yusuf S., Uğur Berdan Ö., Muhammed Yusuf B., ve Ruken Y., için sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 6 öğrenci, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu
Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Deterjandan zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu - Son Dakika


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