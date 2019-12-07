Son Dakika Haberleri: Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor
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Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor

7 saat önce

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir, taşımalı sistemle okula giden çocukların üşümesini önlemek amacıyla yol kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.

Öğrenciler üşümesin diye durakta yaptığı kulübenin içini her sabah ısıtıyor, System.String[]

Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Sada köyünde yaşayan Halil Demir, taşımalı sistemle okula giden çocukların üşümesini önlemek amacıyla yol kenarına yaptığı kulübede soba yakıyor.

Sada köyü Kızkayası Mahallesi'nde yaşayan Halil Demir'in çocukları Cemile ve Yasin Demir'in yanı sıra aynı mahalleden Neslihan ve Seçil Bostancı, hafta içi her gün servis aracıyla ilçe merkezindeki okullara gidiyor.

Kış mevsiminde, soğuk havalarda ıslanıp üşümelerini istemeyen Halil Demir, öğrencilerin servis aracını bekledikleri yerde geçen yıl yaklaşık 4 metrekare büyüklüğünde bir kulübe yaptı.

Kulübenin içine soba da kuran Demir, çocukların okula gittiği her sabah erkenden kalkıp onlardan önce giderek sobayı yakıyor.

Kulübenin içinin ısınmasını sağlayarak çocukların sıcak bir ortamda beklemesini sağlayan Demir, onlara yiyecek ve süt de ikram ediyor.

Sürekli yakacak bulunan kulübenin kapısı herkese açık

Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle kış aylarında ulaşımda aksama yaşanabildiğini ve servisin bazen geç gelebildiğini söyledi.

Çocukların yağmurda ve soğukta yol kenarında beklemek zorunda kaldıklarına işaret eden Demir, kulübeyi bu durumun önüne geçmek amacıyla yaptığını anlattı.

Sabah erkenden kalkıp kulübeye gittiğini belirten Demir, "Kulübenin içi ısınınca gidip çocukları alıp getiriyorum. Ardından diğer çocuklar geliyor. Süt ısıtıp kek ya da çikolata gibi şeyler ikram ediyorum." dedi.

Eviyle servis aracının geldiği yolun arasında yaklaşık 600 metre bulunduğunu dile getiren Demir, "Bugün soğuk olduğu için toprak donmuş ama yağmur veya kar yağdığında çamur oluyor. Çocukların ayakları çamur olduğu için evden çizmeyle çıkıyorlar. Buraya geldiklerinde çamurlu çizmelerini çıkartıp botlarını giydiriyorum." ifadesini kullandı.

Kulübede sürekli odun bulunduğunu vurgulayan Demir, yolda kalan, aracı bozulanların da burayı kullanabilmesi için kulübenin kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

Demir, köylerinde köy odası bulunmadığını, ileride kulübeyi biraz daha büyütüp herkesin bir araya gelebileceği bir yer haline getirmek istediğini kaydetti.

Öğrenciler de uygulamadan memnun

Lise üçüncü sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Cemile Demir, kışın havanın soğuk, sonbaharda ise yağmurlu olduğunu belirterek, "Yollar çamurlu oluyor, buraya gelene kadar ıslanıyoruz, üşüyoruz. Kulübe sayesinde sıcak bir şekilde servisimize binip okula gidiyoruz." diye konuştu.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Yasin Demir de sıcakta beklemekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ortaokul öğrencisi Neslihan Bostancı ise Halil Demir'e teşekkür ederek, "Evimizden buraya kadar yürüyoruz. Daha önce çok üşüyorduk, artık burada ısınıyoruz." dedi.

Servis aracının sürücüsü Aydın Uzuner de güzel bir uygulama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Halil Demir, Kastamonu, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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