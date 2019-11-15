Öğrencilerden Mevlidi Nebi Haftası programı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla ilkokul ve anaokul öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Doğubayazıt Cemile Yassuboğa İlkokulu tarafından Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Müftüsü Adem Özdemir, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl Mevlidi Nebi Haftası programlarının "Peygamberimiz ve Aile" teması üzerinde kurulduğunu söyledi.

Özdemir, Hazreti Muhammed'in hayatından örnekler vererek de ailenin önemine dikkati çekti.

Konuşmanın ardından haftanın anlam ve önemine dair katılımcılara sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda sahne alan öğrencilerin sunduğu şiir dinletisi, ilahiler ve oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı.



Program, hafta çerçevesinde düzenlenen mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesiyle son buldu.



Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin, kurum amirleri, din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.