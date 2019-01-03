Öğrencilerden Yemen İçin Bağış
1 saat önce
Piraziz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri "Yemen'e Sessiz Kalma" bağış kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfına bağış yaptı.
Piraziz
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğrencileri " Yemen
'e Sessiz Kalma" bağış kampanyası kapsamında Türkiye
Diyanet Vakfına bağış yaptı.
Öğrenciler "1 liranın hükmü var" sloganıyla biriktirdikleri parayla tasarruf edip bir kısmını her ay bağış yapıyor.
Tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan kampanyayla 225 öğrenci hazirana kadar her ay, oluşturulan kumbarada günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli para biriktiriyor.
Her ayın sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 20'si belirlenen bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor.
Bu kapsamda öğrenciler aralık ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 300 lirayı Yemen için Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.
Öğrenciler çalışma kapsamında ekim ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 200 lirayı Türk Eğitim Derneğine ve kasım ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan bin 300 lirayı da LÖSEV
'e bağışladı.
Geri kalan para ise öğrencilere dönem sonunda teslim edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:37 Kaynak: AA
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