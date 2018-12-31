Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Gençlik" Konulu Konferans Verildi

Öğrencilere "Gençlik" Konulu Konferans Verildi

59 dakika önce

Akdağmadeni Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Gençlik" konulu konferans verildi.

Öğrencilere
Akdağmadeni Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Gençlik" konulu konferans verildi.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yazar Erol Erdoğan katıldı.

Programın açılış konuşmasını Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında Yazar Erol Erdoğan'ın katılımıyla öğrencilere "Gençlik" konulu bir konferans düzenlediklerini söyledi.


Gençlik Merkezi Müdürlüğü kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Ünlü, davetlerini geri çevirmeyen Yazar Erol Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Yazar Erol Erdoğan konferans verdi.

Program sonrası Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, Erdoğan'a tablo hediye etti.

Konferansa İlçe Emniyet Müdürü Ziya Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür Ersoy Ceylan, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ali Sapmaz ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:19 Kaynak: AA

Eğitim
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