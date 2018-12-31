Öğrencilere "Gençlik" Konulu Konferans Verildi

Akdağmadeni
Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından lise öğrencilerine "Gençlik" konulu konferans verildi.
Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yazar Erol Erdoğan
katıldı.
Programın açılış konuşmasını Akdağmadeni Gençlik Merkezi Müdürü Halil Ünlü, "Okur Yazar Buluşmaları" kapsamında Yazar Erol Erdoğan'ın katılımıyla öğrencilere "Gençlik" konulu bir konferans düzenlediklerini söyledi.
Gençlik Merkezi Müdürlüğü kapsamında sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Ünlü, davetlerini geri çevirmeyen Yazar Erol Erdoğan'a teşekkür etti.
Konuşmanın ardından Yazar Erol Erdoğan konferans verdi.
Program sonrası Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, Erdoğan'a tablo hediye etti.
Konferansa İlçe Emniyet Müdürü Ziya Akkaya
, İlçe Milli Eğitim Müdür Ersoy Ceylan, Gençlik Merkezi İl Müdürü Ali Sapmaz ve öğrenciler katıldı.