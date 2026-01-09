Öğretmen Adayları İçin Başvuru Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Öğretmen Adayları İçin Başvuru Duyurusu

09.01.2026 10:33
MEB, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonrası öğretmen adayları için 20-27 Ocak'ta başvuru alacak.

Milli Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için başvuru sürecine ilişkin başvuru duyurusu ve branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarına göre yapılacak başvurular, 20-27 Ocak'ta elektronik ortamda kabul edilecek.

Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimine alınmak üzere öğretmenlik alanları itibarıyla kontenjanlar belirlendi. Başvurular, duyuruda yer alan alanlar ve kontenjanlar çerçevesinde alınacak.

Adayların başvuruları, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresinden elektronik ortamda yapılacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

Hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak'ta başlayacak, 27 Ocak Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda yürütülecek ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvurular, duyuruda yer alan öğretmenlik alanları ve kontenjanlarla sınırlı olacak. Adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekecek.

Alanlar itibarıyla MEB-AGS puan üstünlüğü esas alınarak her alan için kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar da yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği halinde adaylar bilgisayar kurasıyla belirlenecek. Yedek aday listesine girmek kazanılmış hak oluşturmayacak.

En fazla kontenjan sınıf öğretmenliğine

Hazırlık eğitimine alınacak 10 bin öğretmen adayı için branş ve kontenjan dağılımı belirlendi. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 2 bin 816 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1798 ile özel eğitim öğretmenliği, 801 ile İngilizce öğretmenliği, 762 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 653 ile okul öncesi öğretmenliği oldu.

Adayların başvuruları, seçtikleri il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda incelenecek. Uygun bulunan başvurular onaylanacak, uygun olmayanlar gerekçesi belirtilerek reddedilecek. Onay ve ret işlemlerinin takibi adayların sorumluluğunda olacak.

Hazırlık eğitimi verilecek eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirmeler, adayların MEB-AGS puanları ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Birden fazla merkezde eğitim verilecek alanlarda tercihler dikkate alınacak, tercihlerine yerleşemeyen adaylar merkezlere resen yerleştirilecek.

Asıl adaylardan süresi içinde kayıt yaptırmayanların yerine yedek adaylar çağrılacak. Hazırlık eğitimine alınacak asıl ve yedek adaylar, 30 Ocak'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin tüm duyurular "personel.meb.gov.tr" ve "akademi.meb.gov.tr" adreslerinden yapılacak.

Kaynak: AA

