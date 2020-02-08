'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı - Son Dakika

'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı

6 saat önce

Adıyaman'da kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişi bumbar ve şırdan aldığı iş yerini dolandırdı.

'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı, System.String[]

Adıyaman'da kendisini öğretmen olarak tanıtan bir kişi bumbar ve şırdan aldığı iş yerini dolandırdı.


Adıyaman'da bumbar ve şırdan satışı yapan iş yerine gelen bir kadın 2,5 porsiyon bumbar, 6 adet şırdan, 4 adet kola aldı. Çantasına bakan ve kredi kartını unuttuğunu söyleyen kadın kendisini Şehit Cem Özgül Ortaokulunda rehber öğretmen olarak tanıttı. Aldıklarının bedeli olan 170 TL'ye bir gün sonra getireceğini söyleyen kadın, telefon numarasını vererek iş yerinden ayrıldı.


İki gün geçmesine rağmen borcunu getirmeyen kadını telefonla arayan iş yeri sahibi İlhan Çakmak'ın telefonuna başka bir kadın çıkarak, "Yanlış numara" olduğunu söyledi.


İlhan Çakmak daha sonra Şehit Cem Özgül Ortaokuluna gittiğinde, okulda böyle bir öğretmenin olmadığını ve Adıyaman'dan birkaç esnafında aynı şekilde okula gelerek bu kadını sorduğunu öğrendi.


Dolandırıldığını günler sonra öğrenen İlhan Çakmak, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera görüntülerinden kadının görüntüsünü polise verdi.


İlhan Çakmak, kadının Adıyaman'da başka esnafları da dolandırdığını, paranın miktarının düşük olmasına rağmen böyle bir olayının başkasının başına gelmemesi için şikayetçi olduğunu söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Akbiline yükleyeceği parasını kargaya kaptırdı! O anlar kameraya anbean yansıdı
Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti Dili boğazına kaçan bebeği hastaneye trafik polisleri yetiştirdi Alanya'da babasını öldüren Ukraynalı: O an babam, şeytan gibi bir şeydi

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:15:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Öğretmenim' diyerek bumbarcıyı dolandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]