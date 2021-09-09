Öğretmenler bilim ve doğa projesi kapsamında Domaniç Dağlarını keşfetti - Son Dakika

Türkiye'nin çeşitli illerinden Kütahya'ya gelen öğretmenler, bilim ve doğa projesi kapsamında Domaniç Dağlarını gezdi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları tarafından desteklenen "Seramorium'da Bilim ve Doğa Projesi" çerçevesinde kente gelen 30 öğretmene Kütahya'nın tarihi, kültürel, doğal güzellikleriyle jeolojik kaynakları tanıtıldı.

Proje yürütücüsü Serkan Saruhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin doğa ve çevrenin işleyişini bilimsel bakış açısıyla anlamlarını ve deneyimlerini öğrencilere aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Öğretmenlere Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (KSBÜ) görev yapan akademisyenlerce bilim ve doğa eğitimi verildiğini belirten Saruhan, şunları kaydetti:

"Bu proje sayesinde eğitmenler eşliğinde grup çalışmaları, doğa yürüyüşü, botanik incelemeler, arkeolojik kazılar, tarihi, kültürel ve bilimsel saha çalışmalar gibi etkinlikler yapılıyor. Bir hafta sürecek bu etkinliğimizde Kütahya'nın çeşitli mekanlarını eğitim amaçlı kullanıyoruz. Bugün de Domaniç Topuk Yaylası Tabiat Parkı'na geldik. burada bir doğa yürüyüşü yapacağız. Ardından Hayme Ana Türbesi, Mızık Çamı gezileriyle devam edeceğiz."

Saruhan, proje kapsamında Çavdarhisar'daki Aizanoi Antik Kenti'nin de gezileceğini sözlerine ekledi.