Öğretmenler için 2 bin 100 metrelik zirvede saygı duruşu

OSMANİYE'de bir grup doğasever, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla, Amanos Dağları üzerinde bulunan 2 bin 100 metre rakımlı Keldaz mevkisinde zirveye tırmanıp, saygı duruşunda bulundu.

Kent merkezine yaklaşık 27 kilometre mesafede bulunan Zorkun Yaylası'nda toplanan 48 doğasever motokros üyesi, 11 motosikletlinin önderliğinde tırmanışa geçti. Yerleşik hayatın olmadığı orman denizindeki yürüyüş esnasında Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) 'Taze Bayatlar' projesi kapsamında yaban hayvanları için doğaya 50 kilo salam, 30 kilo unlu mamulleri bırakıldı. 15 kilometrelik orta zorluktaki parkur 2 saatte tamamlanırken, zirvede yıpranmış olan Türk bayrağı ise yenisi ile değiştirilerek, bayrak direği sağlamlaştırıldı. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "HAYTAP olarak kış şartlarına yavaş yavaş alışmaya çalışan yabani hayata küçük bir katkımız olması için doğa yürüyüşçülerine taze bayatlardan vererek katkımızı sunuyoruz" dedi.

DUYGU DOLU ANLAR

Dev Türk bayrağı etrafında toplanan doğaseverler 1 dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Hatıra fotoğrafları çekilmesinin ardından yürüyüşçüler, dönüş yolculuğuna başlayarak etkinliği sonlandırdı.