Öğretmenler için Yer Değişikliği Başvuruları 14 Ocak'ta Başlıyor

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı, aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru sürecinin 14 Ocak'ta başlayacağını bildirdi.

2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı.

Yer değişikliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içinde ilçe grupları arasında ya da iller arası yer değiştirme başvuruları, duyurularda yapılan açıklamalar doğrultusunda alınacak.

İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

İller arası yer değiştirme

İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek.

İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek.

Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.