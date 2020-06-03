Öğretmenler LGS'ye girecek öğrenciler için 54 binden fazla maske üretti - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesindeki bir lisenin öğretmenleri, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için maske üretti.

Vali Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürü Çoşkun Esen, maske üretimi yapan Bafra Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve halk eğitim usta öğreticilerini ziyaret ederek teşekkür etti.

Okul Müdürü Yıldıray Baş, 8 öğretmen ve 7 halk eğitim usta öğretici ile son bir haftada sınavda kullanılmak üzere 54 bin 297 maske üreterek teslim ettiklerini söyledi.

Pandemi sürecinin başladığı günden itibaren günlük 10 bin olmak üzere toplamda 500 bin maske ürettiklerini belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığımız bize destek verdi okulumuza makina aldık. Bu süreç başladığından beri 8 öğretmen ve 7 halk eğitim usta öğreticimiz ile günlük 10 bin maske ile 500 bin maskeye ulaştık. Bu maskeleri ilimizdeki sağlık kuruluşlarına gönderdik." diye konuştu.