Öğretmenler tiyatro sahnesinde stres atıyor

Ordu'da bir grup öğretmen, rol adlıkları tiyatro oyunu sahnesinde eğlenerek stres atıyor.

Altınordu ilçesindeki ilk ve ortaokul ile lisede görev yapan öğretmenler, hem stres atmak hem de bir sanat dalıyla ilgilenmek amacıyla bir araya geldi.

Kimi hayalini kurduğu kimi ise güzel bir anı olması adına öğretmenler, Altınordu Halk Eğitim Müdürlüğünde görevli tiyatro öğretmeni Dilek Aktaş Tursun ile görüştü.

Görüşmenin ardından oluşturulan Altınordu Öğretmen Tiyatro Topluluğu, ilk oyunlarını geçen yıl sahneledi.

İlk oyunlarından güzel tepkiler alan öğretmenler, bu yıl da yeni bir oyun için Altınfındık İlkokulu'nda provalara başladı.

15 öğretmenin rol aldığı dönem oyunu, ocak ayında seyirciyle buluşması planlanıyor.

Tiyatro Öğretmeni Dilek Aktaş Tursun, AA muhabirine, sahne işinin disiplin istediğini, öğretmenlerin de yeterince disiplinli olduğu için tiyatroya hızlıca adapte olduğunu söyledi.

Çalışmaların gayet keyifli geçtiğini dile getiren Tursun, öğretmenlerin geçen sene de başarılı bir oyun ortaya çıkardığını belirtti.

"Öğretmenlerle çalışmak çok keyifli"

Tursun, oyunları özellikle komedi ve dönem oyunlarından seçtiklerini anlatarak, "Hem geleneksel Türk tiyatrosuna katkı sağlamak, hem o günlere tekrar geri dönebilmek açısından. Biraz da nostaljiyi yaşatabilmek. Aslında bu seneki amacımız bu. Tamamı ile 70'li, 80'li yılları alıyoruz. Öğretmenlerimiz de oyuna, döneme çok çabuk adapte oldukları için onlarla çalışmak çok keyifli." dedi.

Oyunda, 1970'li yıllarda rumuzlarla gönderilen mektuplaşmayı hikaye aldığını aktaran Dursun, "Bir anne ile kızın hayat hikayesi. Yan karakterlerle beraber desteklenen tamamı ile komedi. Güldürüyü çok fazla barındıran bir oyun." diye konuştu.

Altınfındık İlkokulu Müdür Yardımcısı Hülya Gür Öner ise ilk başta öğretmenleri bir araya toplamak için uğraştıklarını ancak provalara başladıktan sonra bu işi çok sevdiklerini anlatarak, "Bütün günün yorgunluğunu akşam olsun da tiyatroda atalım diye bakıyoruz. Çünkü çalışırken çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin gün içerisinde her duyguyu yaşadığı için tiyatronun da kendilerine göre olduğuna işaret eden Öner, "Çok zorlanacağımızı düşünmedik. Zaten biz gün içinde her duyguyu yaşıyoruz. Akşam da bunları yansıttığımızı düşünüyorum." dedi.

"Tiyatroda oynamak hayalimdi"

Meslekte 37'nci senesini geçiren Hülya Öğünç de lise yıllarından beri tiyatroda oynamayı hayal ettiğini vurgulayarak, meslektaşlarıyla oluşturdukları topluluk sayesinde hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Tiyatro sahnesinin çok zevkli geçtiğini ve günün yorgunluğunun ardından provalarla dinlendiklerini anlatan Öğünç, "Emekli olduğumda tiyatroya devam etmek isterim. Çünkü çok sevdim." diye konuştu.

31 yıldır öğretmenlik yapan Mehmet Yıldız, vakti olduğu sürece tiyatroda yer almayı istediğine söyledi. Yıldız, "Daha önceden böyle bir hayalim yoktu. Halk müziği korolarında görev almıştım. Daha sonra arkadaşlarımın isteği üzerine tiyatroya katıldım ama katıldıktan sonra çok sevdim ve severek de bu işi yapıyorum. İyi ki katılmışım." dedi.

Akşama kadar eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde olduklarını anımsatan Yıldız, "Tabi ki insan yoruluyor. Burada da bütün stresimizi atarak eve dinlenmiş vaziyette gidiyoruz." diye konuştu.

Altınfındık İlkokulu Müdürü Yusuf Akarsu, tiyatroyu, hayatın gerçeklerinin sahneye yansıması olarak gördüklerini belirtti.

Öğretmen topluluğunun, böyle bir faaliyet içerisinde bulunmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Akarsu, okullarında da tiyatronun alt yapı hizmetlerini sundukları için kendileri için onur verici olduğunu sözlerine ekledi.