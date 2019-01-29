Öğretmenlerden Başkan Akçadurak'a Ziyaret

Kütahya'nın Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu öğretmenleri, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Kütahya'nın Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu öğretmenleri, 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterilen Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize olan bağlılığımız hizmet anlayışımız doğrultusunda AK Belediyecilik farkını da ortaya koyarak gece gündüz demeden tüm inanç ve gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulu Öğretmenlerimizin yapmış oldukları nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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