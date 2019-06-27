Son Dakika Haberleri: "Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini Konuşuyor" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

"Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini Konuşuyor" etkinliği

1 saat önce

Vali Bilal Şentürk başkanlığında tarihsel bakış açısıyla "Bilecik'te neler yapılabilir?

Vali Bilal Şentürk başkanlığında tarihsel bakış açısıyla " Bilecik'te neler yapılabilir?" konulu toplantı düzenlendi.
Vali Şentürk, Bilecik Müzesi'nde Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, Müze Müdürü Harun Küçükaydın, tarih ve sosyal bilimler öğretmenleri ile arkeolog ve sanat tarihçilerinin katıldığı "Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini konuşuyor" etkinliğinde değerlendirmelerde bulundu.
Bilecik'in butik bir şehir olduğunu belirten Şentürk, şunları kaydetti:
"Bilecik adına yürüttüğümüz çalışmalar var. Yürüteceğimiz çalışmaların en önemli ayağı eğitimcilerdir. Koca bir medeniyetin kurulduğu bir yerden bahsediyoruz. Bir medeniyetin mensupları kimler? Neler yapmışlar? Nasıl bir medeniyet inşa etmişler? Bilecik'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için neler yapabiliriz? Bilecik'in iki önemli değeri burayı 81 ilin önüne çıkarıyor; biri Şeyh Edebali, diğeri Ertuğrul Gazi'dir. Biz tarihe nam salmış medeniyetin mensuplarıyız. Burada yaşayanlar olarak geçmişimize sahip olmak zorundayız. Turizmde gelir getirici unsurlar açısından tarihi değerler önemli. Turizme dönük olarak da tarihimizden yararlanmak durumundayız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, yapamayacağımız bir şey yok. Geçmişini iyi bilirsen geleceğini iyi inşa edersin. Bu konuda kapsamlı bir hazırlık yaparak önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında Bilecik tarihini iyi öğrenerek öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizi bilgilendirmeli, bilinçlendirmeliyiz."
Etkinlik, katılımcıların görüş ve taleplerini iletmesiyle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:59 Kaynak: AA
Rahmi Köse, Necati Şentürk, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor Karayolları Genel Müdürlüğü'nden "köprü" açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:42:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Öğretmenlerle Müzede Bilecik, Tarihini Konuşuyor" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]