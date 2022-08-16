Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama başladı! - Son Dakika
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Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama başladı!

16.08.2022 01:04
Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanacak. Sözlü sınav sonucuna göre; 60 puan ve üzerinde alanlar başarılı sayılacak olup öğretmen adayları tercih yapma hakkını elde edecekler. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama başladı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2022 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin mülakatlar gerçekleştiriliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB ile Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama başladı! İşte detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta gerçekleşti, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

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