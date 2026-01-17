Oğuzlar'da Karacalar Yiyecek Ararken Görüntülendi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ormanlık alanda yiyecek arayan karacalar görüntülendi.
İlçenin yaklaşık 1600 rakımlı Babadağ mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye kadar yükseldi.
Beyaz örtüyle kaplanan bölgede yabani hayvanlar yiyecek bulmak için ormanlık alana yayıldı.
Bölgede yiyecek arayan anne karaca ve 3 yavrusu, Anadolu Ajansı muhabiri tarafından görüntülendi.
