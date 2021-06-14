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OİB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'nin otomobilini üretecek öğrencileri bekliyor - Son Dakika

OİB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'nin otomobilini üretecek öğrencileri bekliyor

14.06.2021 09:35
OİB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'nin otomobilini üretecek öğrencileri bekliyor, System.String[]

UIudağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla kurduğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL), yeni öğrencilerini bekliyor.

Önceki hafta yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) haziran sonunda açıklanacak sonuçların hemen ardından 1 Temmuz'da lise tercihleri başlayacak. Verdiği mesleki ve akademik eğitim, sağladığı imkanlar ve fiziki şartlarıyla nitelikli öğrenciler yetiştiren ve Bursa'nın gözbebeği OİB MTAL de tercihlerdöneminde en önemli okullardan biri olacak.

Geçen yıl yüzde 8'lik dilimde öğrenci aldıklarını, bu yıl bu oranı yüzde 5'lere çekmeyi hedeflediklerini ifade eden OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Metin Sezer, "Geçtiğimiz yol sınavla öğrenci alan Meslek Liseleri arasında Bursa'da birinciyiz, Türkiye'de de Motorlu AraçlarTeknolojisi Alanı'nda birinci, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında da ikinci olduk.2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı'ndan itibaren Sınavla Öğrenci Alan Proje Okulu statüsünde tüm alanlara merkezi sınavla öğrenci alıyoruz" dedi.

TOGG'a kalifiye eleman da yetiştirecek

Okulun imkânlarından bahseden Sezer şöyle devam etti:"Milli Eğitim Bakanlığınca Ar-Ge Merkezi okul statüsü verilerek, yerli ve milli altyapıyla mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikada ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için okulumuz bünyesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı'nda ilk kez "Elektrikli Araçlar Dalı" açıldı.

Sezer sözlerini şöyle noktaladı: "Tofaş Fen Lisesi ile mesleki ve akademik iş birliği protokolü imzalandı. Otomotiv Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri; Tofaş Fen Lisesi eğitim ortamlarında akademik gelişim sağlama, üniversite hazırlık kurslarına katılma, yabancı dil geliştirme ve kariyer planlama ve bununla bağlantılı birçok konuda iş birliği yapılacak. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + Programı kapsamında Akreditasyonumuz onaylandı. Böylece 7 yıl boyunca öğrencilerimize yurt dışındaki işletmelerde staj imkânı oluşturmuş olduk. Okulu bitirip hemen iş hayatına atılmak isteyenler için de, lise sonrası üniversitede eğitiminisürdürmek isteyen için de gelecek hazırladık. Ayrıca şehir dışından gelecek öğrencilerimiz için kız ve erkek olmak üzere120'den toplam 240 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz var" diye konuştu.

Çelik: "Okulumuzu tercih edeceklere başta burs olmak üzere çeşitli destekler vereceğiz"

OİB MTAL ile gurur duyduklarını ifade eden OİB Başkanı Baran Çelik de "Türkiye'nin otomotivde Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olma yolundaki vizyonumuzun güçlü bir parçası olarak kurduğumu OİB MTAL, kısa zaman içerisinde çok başarılı bir noktaya geldi. Okulumuzda, Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı olmak üzere iki türde;Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 programda eğitimler veriliyor. Bu okul, iş dünyasının en büyük sorunlarından biri olan nitelikli personel açısından önemli bir eksiği kapatıyor. Mesleki ve akademik olarak oldukça kapsayıcı ev donanımlı bir eğitim veren okulumuzla gurur duyuyoruz. Bu yıl da okulumuzu tercih edecek öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Lisesi, Türkiye, Bursa, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel OİB Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türkiye'nin otomobilini üretecek öğrencileri bekliyor - Son Dakika


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