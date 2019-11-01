Son Dakika Haberleri: Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor
Son Dakika Güncel Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor

Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor

6 saat önce

Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.

Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor, System.String[]

Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.


Murat Karali yaptığı açıklamada, okey taşı boyama işiyle 1984 yılında Erol Taş'ın vasıtasıyla tanıştığını belirterek, okey taşı boyacılığının zaman içinde kendisi için bir tutkuya ve yaşam tarzına dönüştüğünü söyledi. - KARS

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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