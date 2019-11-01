Okey taşlarını boyayarak geçimini sağlıyor
6 saat önce
Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kahvehanelerde boyası aşınan okey taşlarını boyayarak geçimini sağlamaya çalışan 51 yaşındaki Murat Karali, 35 yıllık meslek hayatında 81 ilin yanı sıra yurt dışını da gezdi.
Murat Karali yaptığı açıklamada, okey taşı boyama işiyle 1984 yılında Erol Taş'ın vasıtasıyla tanıştığını belirterek, okey taşı boyacılığının zaman içinde kendisi için bir tutkuya ve yaşam tarzına dönüştüğünü söyledi. - KARS
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