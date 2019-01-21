Son Dakika Haberleri: Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması

Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması

1 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonunun Ordu Valiliği desteğiyle düzenlediği Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması yapıldı.

Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması, System.String[]
Türkiye Oryantiring Federasyonunun Ordu Valiliği desteğiyle düzenlediği Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması yapıldı.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinde iki gün süren yarışmaya, 20 kulüpten 218 sporcu katıldı.

İlk günü Perşembe Yumrutaş Mahallesi'nde oluşturulan çıkış noktasında başlayan yarışmada katılımcılar, fındık bahçesinde harita üzerinde verilen kontrol noktalarını sırasıyla bularak hedefe ulaştı.

Etkinliğin ikinci gününde ise yarışmalar, Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmaların sonunda düzenlenen törenle erkekler ve kızlar kategorilerinde dereceye giren sporculara katılım belgeleri ve ödülleri verildi.

Bu arada yarışmacılara, yöresel "cevizli helva" ikram edildi.

Ordu Vali Yardımcısı ve Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, böylesine güzel bir spora ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm sporculara teşekkür etti.

Sporculardan Yaren Yılmaz, zorlu arazi koşullarında yarıştıklarını ifade ederek, "Özellikle il dışından gelen arkadaşlarımız fındık bahçesindeki parkurda çok zorlandı." diye konuştu.

Müge Dağdelen ise hava şartlarının değil, parkurun kendilerini zorladığını söyledi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Ordu İl Temsilcisi Bahri Gümüşkaya da güzel bir etkinliği geride bıraktıklarını kaydederek, tüm sporculara özverili yarışmalarından dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Ordu Valiliği, Türkiye, Ordu, Spor
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