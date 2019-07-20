Okul bahçesinde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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AKSARAY'da, görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 08:18 Kaynak: DHA
AKSARAY'da, görevlinin kapıyı kilitleyerek gittiği okulun bahçesinde mahsur kalan Hatice Ç.'yi (37) itfaiye kurtardı.
Olay, saat 19: 00 sıralarında Büyük Bölcek
Mahallesi'nde bulunan Hazım Kulak Lisesi'nde meydana geldi. 68 HC 350 plakalı aracını okulun arka kapısının önüne park edip giden Hatice Ç., geri geldiğinde aracını yerinde bulamadı. Aracını sormak için okula giren kadın, geri döndüğünde okulun bahçe kapısının da kapalı olduğunu gördü. Bahçe
duvarının da tel örgülerle çevrili olması üzerine Hatice Ç. polis ve itfaiyeden yardım istedi. Okula gelen itfaiye ekipleri kapının asma kilidini keserek Hatice Ç.'yi kurtardı.
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