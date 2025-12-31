Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye - Son Dakika
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye
31.12.2025 13:09  Güncelleme: 14:27
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye
Turgutlu'da otizmli öğrenciyi yaraladığı iddiasıyla tutuklanan okul müdürü tahliye oldu.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü'nün müdahalesi sonucu merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazırlanan adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan okul müdürü Güçlü tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir Güçlü'nün açığa alındığını duyurdu. Adli soruşturmanın ardından Güçlü hakkında, 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Bekir Güçlü, suçlamaları reddetti. Güçlü savunmasında, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık Bekir Güçlü SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti; dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Güçlü'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye - Son Dakika

    Yorumlar (5)

  • Türkiye genci Türkiye genci:
    Ögrenci öldürmeye teşebbüs etmiş bir ögretmen demiyorum caniyi salıyorsunuz adaletin olmadıgı bir ülke örnegini tekrar göstermiş oldunuz 70 10 Yanıtla
  • Mustafa Cam Mustafa Cam:
    Yani bumu adelet oluyor şimdi.? Ya çocuğa bir şey olsa idi.? Birilerinin ceza alması için illa ölmesi mi gerekiyor.? Keza yine çıkıyorlar ama en azından ıslah olacak kadar kalsa idi. Bir de bunu yapan eğitimci. Diğerleri ne yapsa bu durumda mübah oluyor. Allah inşallah şunu cezasız bırakmaz. Yasalardan bize faydası kalmadı.. 46 7 Yanıtla
  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Adalet bakanımız hemen hemen hergün ülkede adalet var bagımsız yargı var demiyormu işte kanıtı burda konuşan içerde çocuk öldürmeye tam teşebbüs tahliye sanırım yarım kalan işini görsün istiyorlar aynen kadın canileri gibi ondada dışarı izinli çıkan yaraladığı eşini bu fırsatla katlediyor ama bizde yargı varmış ben hiç şahit olmadım ama varmış 21 3 Yanıtla
  • Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    bu tür olaylarda müdür olsun öğretmen olsun diğer mesleklerden olsun mesleğini kötü kullananları cezaevine atma değil de mesleğinden ihraç edin daha hayırlıdır. 11 1 Yanıtla
  • Oa343862! Oa343862!:
    Bu pust kessin AKP yandasidir o nedenle serbest bırakılmış Şimdi ödüllendirir başka güzel bi yere atarlar. Bu kafa başka kafa Gerici kafası. Adamlarda belki bu müdürün diploması bile yoktur. Imamhatip mezunu olsun yeter. Rektör bile yaparlar 2 2 Yanıtla
