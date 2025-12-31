Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otizmli ortaokul öğrencisi B.U.U.'yu (13) merdivenlerden iterek yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan okul müdürü Bekir Güçlü (50), tahliye edildi. Olay, 5 Kasım'da saat 09.30 sıralarında Irlamaz Refik Pınar Ortaokulu'nda meydana geldi. 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U., okul müdürü Bekir Güçlü'nün müdahalesi sonucu merdivenlerden yuvarlanarak yaralandı. Olayın ardından eve giderek durumu ailesine anlatan öğrenci, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ailenin okulun güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hazırlanan adli muayene raporunda, B.U.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu saptandı. Güvenlik kamerası görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan gözaltına alınan okul müdürü Güçlü tutuklandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlatarak Bekir Güçlü'nün açığa alındığını duyurdu. Adli soruşturmanın ardından Güçlü hakkında, 'Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İLK DURUŞMADA TUTUKLUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşmasında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan Bekir Güçlü, suçlamaları reddetti. Güçlü savunmasında, "Öğrenciyi merdivende görünce neden derse girmediğini sormak için omzundan tuttum. Küfrederek kendisini geriye doğru itti ve dengesini kaybederek düştü. Kasıtlı bir hareketim yoktu" dedi.

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Turgutlu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ikinci duruşmaya sanık Bekir Güçlü SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salondaki yerlerini aldı. Mahkeme heyeti; dosyadaki delillerin büyük oranda toplanmış olması, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Güçlü'nün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.