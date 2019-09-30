Son Dakika Haberleri: Okul yolunda kaza: 2 yaralı
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Okul yolunda kaza: 2 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada iki öğrenci yaralandı.

Okul yolunda kaza: 2 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde okul yolunda meydana gelen kazada iki öğrenci yaralandı.


Halitpaşa Mahallesi Kumyaka Caddesinde, şehir içi minibüsünden inen ortaokul talebesi 2 kız çocuğu aniden yola fırlaması sonucu aynı yönden gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandılar.


İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Dilara Yılmaz (10) ve 8. sınıf öğrencisi Ceyda Doğan (13), okullarına gitmek için şehir içi minibüsünden inerek yola çıktı. öğrenciler Abdullah Turan idaresindeki 16 KBP 07 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Uzun süre baygın halde yatan çocuklara çevredeki halk yardıma koştu. Ambulansın gecikmesi sonucu ilk müdahaleyi polis yaparak yaralıları uyanık tutmaya çalıştı. 45 dakikalık gecikmeyle olay yerine ulaşan ambulansın şoförleri şehir içi trafiğinden şikayet ederek yarım saattir trafikten çıkmadıklarını söylediler.


112 acil servis personeli tarafından kontrolleri yapılan yaralı çocuklar, Mudanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede müşahede altına alınan yaralılardan Yılmaz taburcu edilirken, işitme kaybı yaşadığı ifade edilen Doğan ise Bursa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
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