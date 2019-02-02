Son Dakika Haberleri: Okuldaki Yangında Mahsur Kalan Koreli Öğrenci Kurtarıldı

Okuldaki Yangında Mahsur Kalan Koreli Öğrenci Kurtarıldı

9 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İStanbul DHASarıyer'de yangın çıkan okulda mahsur kalan Koreli öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Okuldaki Yangında Mahsur Kalan Koreli Öğrenci Kurtarıldı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İStanbul DHA

Sarıyer'de yangın çıkan okulda mahsur kalan Koreli öğrenciyi itfaiye kurtardı.

Rumeli Hisarı Okulaltı sokakta bulunan Kore Okulu'nda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Okulun mutfak bölümünden çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle okulda mahsur kalan Koreli bir öğrenciyi kurtarmak için itfaiye pencere demirlerini kesti. Öğrenci kurtarılırken itfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:11 Kaynak: DHA

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