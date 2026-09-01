Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika
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Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor

Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor
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Okulların açılmasına günler kala velilerin okul alışverişi başladı. Kırtasiye ürünlerinde fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 artarken, çanta, defter, kalem ve boya gibi ihtiyaçların toplam maliyeti 10 bin liraya kadar çıkıyor. Okul formalarında ise fiyatların geçen yıla kıyasla iki katına kadar arttığı belirtiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenciler ve veliler okul hazırlıklarına hız verdi. Ders zilinin çalmasına kısa bir süre kala kırtasiyelerde alışveriş yoğunluğu yaşanırken, fiyatlardaki artış ailelerin bütçesini zorluyor.

NTV'nin haberine göre defterden kaleme, boyadan okul çantasına kadar birçok üründe geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk fiyat artışı yaşandığı belirtiliyor. Bazı okulların velilere gönderdiği uzun ihtiyaç listelerinin maliyeti ise binlerce lirayı buluyor.

OKUL ÇANTALARI 4 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Okul alışverişinin en önemli kalemlerinden biri olan çantalarda fiyatlar marka ve modele göre büyük farklılık gösteriyor. Mağazalarda okul çantaları yaklaşık 1500 liradan başlarken, bazı modellerde fiyat 3-4 bin liraya kadar çıkıyor.

Suluk fiyatlarında da marka ve modele göre geniş bir fiyat aralığı bulunuyor.

ÇANTAYI DOLDURMANIN MALİYETİ 10 BİN LİRAYI BULUYOR

Kırtasiye ve okul malzemeleri satan mağazaların çalışanları, ürün fiyatlarının tercih edilen marka ve modele göre değiştiğini belirtiyor.

Okul çantasına kalem, defter, boya ve diğer ihtiyaçların da eklenmesiyle alışveriş tutarının 10 bin liraya kadar çıkabildiği ifade ediliyor.

OKUL FORMALARINDA FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Velilerin bütçesini zorlayan bir diğer kalem ise okul formaları oldu. Forma fiyatlarında geçen yıla kıyasla iki kata varan artışlar yaşandığı belirtilirken, bazı işletmelerin ellerindeki ürünleri geçen yılın fiyatlarından satmaya devam ettiği ifade ediliyor.

Okul forması satan bir iş yerinin temsilcisi, üçlü takımların 2 bin 100 liradan başladığını, tişörtlerin 550 liraya, sweatshirtlerin ise 950 liraya satıldığını belirtti.

İLK DERS ZİLİ 14 EYLÜL'DE ÇALACAK

Okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum haftası 7 Eylül'de başlayacak. Tüm öğrenciler için yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili ise 14 Eylül Pazartesi günü çalacak.

Ekonomi, Eğitim, Zam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Okullar açılmadan yüzde 30 zam! Veliler kara kara düşünüyor - Son Dakika
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