Okullarda Kömür Kullanımı Devam Ediyor

31.01.2026 11:11
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2025-2026 eğitim yılında 14.795 okulun kömürle ısındığını açıkladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Bakanlığa bağlı okullardaki kömür kullanımına ilişkin verdiği yazılı soru önergesine yanıtında, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için İstanbul hariç 80 il milli eğitim müdürlüğü bağlı okul ve kurumlar için 264 bin 635 ton linyit kömür dağıtımı yapıldığını ve 14 bin 795 okulun kömür ihtiyacının karşılandığını bildirdi. Gürer, "Eğer gerçekten her yere doğal gaz ulaştırıldıysa, bu okullarda neden hala soba yakılıyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ısınma amacıyla kömür kullanımına ilişkin yazılı soru önergesine yanıt verdi. Gürer, Bakan Tekin'e, "Halen kaç okulda doğal gaz bulunmamaktadır Kaç okulda ısınma amacıyla kömür kullanılmaktadır? 2025 yılında TKİ'den ne kadar kömür alınmıştır? Doğal gaz bulunmayan okulların il, ilçe ve kasaba bazında dağılımı nedir? Tüm okulların doğal gaz erişimine kavuşması için hedeflenen tarih nedir?" sorularını yöneltmişti.

Bakan Tekin, verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"2025-2026 eğitim öğretim yılı için, 18 Nisan 2025 tarih ve 9746 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 28/04/2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) arasında 80 il milli eğitim müdürlüğü bağlı okul ve kurumlar için (İstanbul hariç) güncel 264 bin 635 ton yerli linyit kömür dağıtım protokolü yapılmış olup 14 bin 795 okulun kömür ihtiyacı karşılanmıştır."

"Bugün hala 14 bin 795 okulda kömürle ısınma sürüyor"

Gürer, Bakan Tekin'in yanıtında, kaç okulda doğal gaz bulunmadığı, doğal gazı olmayan okulların il, ilçe ve kasaba bazındaki dağılımı ile tüm okulların doğal gaza kavuşması için hedeflenen tarih gibi kritik başlıklara ilişkin somut verilerin yer almadığını belirterek, "AKP iktidarı yıllardır '81 ile doğal gaz götürdük' diyerek övünüyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verileri ortada. 2025–2026 eğitim öğretim yılı için 14 bin 795 okulun ısınması hala kömürle sağlanıyor. Bakanın yanıtında, bu verilerde İstanbul ilinin yer almadığı özellikle ifade ediliyor. Ancak İstanbul'a ilişkin herhangi bir bilgiye yanıtta yer verilmiyor. İstanbul'da hiçbir okulda kömürle ısınma yok mu, yoksa okul sayısının artmaması için İstanbul verileri mi gizleniyor? Bu sorular yanıtsız bırakılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Yanıta göre İstanbul hariç 80 ilde yüz binlerce ton kömür dağıtıldığına işaret eden Gürer, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer gerçekten her yere doğal gaz ulaştırıldıysa, bu okullarda neden hala soba yakılıyor? İktidar, doğal gazın il merkezlerine ulaşmasını başarı olarak sunuyor; ancak çocuklarımızın eğitim gördüğü okullar bu hizmetten yararlanamıyor. Köy okullarının büyük bölümü kapatılmış olmasına rağmen, bugün hala 14 bin 795 okulda kömürle ısınma sürüyor. Bunun yanı sıra, bu okullar dışında farklı ısınma yöntemleriyle ısınan başka okulların olup olmadığına dair de herhangi bir bilgi paylaşılmıyor. Öte yandan sosyal yardım kapsamında binlerce haneye kömür dağıtılırken, kamu kurumu olan okullarda doğal gaz kullanımının sağlanmaması kabul edilemez. Eğer doğal gaz gerçekten 81 ilde mevcutsa, öncelikle okullarda doğal gaz kullanımına geçilmelidir.

Hava kalitesi açısından da kömür kullanımı ciddi bir sorun yaratmaktadır. Okullar başta olmak üzere, kömür kullanan tüm kamu kurumlarının bir an önce doğal gaz kullanımına geçmesi gerekmektedir. Pek çok ilde hava kalitesi zaten sorunluyken, soğuk havalarda kömür kullanımının artması hava kirliliğini daha da derinleştirmektedir."

Kaynak: ANKA

