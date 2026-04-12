Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek - Son Dakika
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek

Olay iddia: Lübnan, Hizbullah\'ın silahsızlandırılması için ABD\'den yardım isteyecek
12.04.2026 07:35
İran ile ABD arasındaki geçici ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ı uyararak "Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır" dedi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun Lübnanlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Beyrut yönetimi öncelikle ateşkes talep etmeyi planlıyor.

"ABD'DEN YARDIM İSTEYECEKLER"

Beyrut yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasından önce acil ateşkes talep edeceğini kaydeden Lübnanlı kaynak, ayrıca Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den askeri yardım isteyeceğini söyledi.

"EKONOMİK YARDIM PAKETİ TALEP EDECEĞİZ"

Lübnanlı kaynak, İsrail'in Ekim 2023'ten beri saldırılarının büyük yıkıma yol açtığı ülkenin inşası için ABD'den ekonomik yardım paketi talep edeceklerini kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakereler için görüşmelerin başlanacağı açıklanmıştı.

İRAN'DAN UYARI: BÜYÜK RİSK

İran lideri Mücteba Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Lübnan'da Hizbullah'ın rolünü görmezden gelmenin, bu ülkeyi güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacağını belirtti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'a hitaben açıklamada bulunan Velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'daki rolünü değerlendirdi.

Velayeti, "(Lübnan Başbakanı) Nevvaf Selam bilmelidir ki, direnişin ve Hizbullah'ın benzersiz rolünü görmezden gelmek, Lübnan'ı telafisi mümkün olmayan güvenlik riskleriyle karşı karşıya bırakacaktır. Lübnan'ın istikrarı yalnızca devlet ile direnişin sinerjisine bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Lübnan Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 09:14:56.
SON DAKİKA: Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek - Son Dakika
