Son Dakika Haberleri: Old Firm Derbisinde 3 Gol 1 Yumruk Var!

Old Firm Derbisinde 3 Gol 1 Yumruk Var!

32 dakika önce

İskoçya Premiership'te 31. hafta Old Firm derbisine sahne oldu.

Old Firm Derbisinde 3 Gol 1 Yumruk Var!, System.String[]
İskoçya Premiership'te 31. hafta Old Firm derbisine sahne oldu. Celtic ile Rangers'ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Celtic Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi Celtic, 2-1'lik skorla karşılaşmadan galip ayrılırken, karşılaşmaya yaşanan gerginlikler damga vurdu.

Celtic, 27. dakikada Fransız golcüsü Odsonne Edouard ile öne geçerken, Rangers'ta Alfredo Morelos 31. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Rangers 63'te Ryan Kent'in golüyle beraberliği buldu ancak 86'da sahne alan James Forrest Celtic'e galibiyeti getirdi.

Dünyanın en eski ve ateşli rekabetlerinden biri olan derbi, yine gerginliklere sahne oldu.

Rangerslı Kent, Celtic forması giyen Scott Brown'a yumruk atarken, maçın ardından da iki takım futbolcuları arasında tartışmalar yaşandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:01 

Celtic, Güncel
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