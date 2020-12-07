Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı - Son Dakika

Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı

07.12.2020 14:43
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı, System.String[]

İSTANBUL'da Deniz ve Can Özula çiftinin komşusu Alp Erkin tarafından silahla vurularak öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvanseverlerin girişimleriyle yapımı tamamlanan hayvan bakımevi hizmete açıldı.

İSTANBUL'da Deniz ve Can Özula çiftinin komşusu Alp Erkin tarafından silahla vurularak öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği Artvin'in Arhavi ilçesinde hayvanseverlerin girişimleriyle yapımı tamamlanan hayvan bakımevi hizmete açıldı.

Olay, 25 Temmuz günü Sarıyer ilçesindeki lüks villanın önünde meydana geldi. Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero iddiaya göre, komşuları Ş.E.'yi diz kapağından ısırdı. Bunun üzerine Ş.E.'nin eşi Alp Erkin komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Alp Erkin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın ardından Arhavili sanatçı Gamze Topuz'un girişimleriyle Nero'nun adına hayvan bakımevi yapılmasına karar verildi. Deniz ve Can Özula, Arhavi Belediyesi ve hayvanseverlerin de katkılarıyla ilçeye bağlı Yemişlik Mahallesi'nde yaklaşık 300 hayvana hizmet verecek hayvan bakımevinin açılışı yapıldı.

'BU VESİLEYLE NERO'NUN ADINI YAŞATMA İSTİYORUZ'Projenin hayata geçmesi için girişiminde bulunan Gamze Topuz, "Bir buçuk yıldır buradaki tesise mama ve ilaç desteği sağlamaya çalışıyordum ama bu yetersiz oluyordu. Bu nedenle Arhavi'ye geldim. Bu tesis büyütmek istediğimi anlattım ve bana kapılarını açtılar. Herkesin desteği sayesinde hayvanlarımız için güzel bir projeyi hayat geçirdik. Bu hayvanlar hepimizin, sadece belediyelerin sorumluluğunda değiller, onlara hep beraber sahip çıkmalıyız. Çünkü onların bize ihtiyacı var. Bizim de doğaya ve hayvanlara ihtiyacımız var. Bu vesileyle Nero'nun adını yaşatmak istiyoruz" dedi.'İKİ DUYGUYU AYNI ANDA YAŞIYORUM'Öldürülen Nero'nun sahibi Deniz Özula ise açılışta gözyaşlarına hakim olamadı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Özula, "Çok zor bir süreçten geçiyorum ve iki duyguyu aynı anda yaşıyorum. Hem çok mutluyum hem de oğlumun fotoğrafını maalesef burada görmek beni inanılmaz üzüyor. Oğlum, burada yüzlerce canı koruyacak, ben onu koruyamadım ama o diğer canları koruyacak" diye konuştu.Nero'nun sahibi Can Özula ise tesisin açılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.'ADINA YAKIŞIR ŞEKİLDE HİZMET VERECEK'Yaklaşık 4 ay önce proje için çalışmalara başladıklarını ifade eden Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, "Gamze Topuz kardeşimin önayak olmasıyla projemiz büyüdü. Neler yapabiliriz noktasında istişarelerde bulunduk. 4 ay gibi kısa bir sürede tesisi tamamladık. Daha sonra Deniz ile Can Özula, Arhavi'ye geldi. Artık Nero burada hep yaşayacak. Bugün yaklaşık 200 canı burada misafir edecek tesisin açılışını yaptık. Veteriner hekimimiz burada hizmet verecek dolayısıyla ameliyathanemiz olacak, bakımevi güzel bir şekilde dört dörtlük adına yakışır bir şekilde hizmet verecek" dedi.'TÜM CANLILARIN İHTİYACINI KARŞILAMALIYIZ'Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ise, "Hayvanlarımızla ilgili hassasiyetimizi sizlerde mutlaka biliyorsunuzdur. Yaşamımız boyunca bizler insanlarımızın ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayamadığımız gibi hayvanlarımızın da ihtiyaçlarını zaman zaman tam anlamıyla karşılayamıyoruz. Biz idarecilerin görevi; hem insanlarımızın hem hayvanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onlara destek olmaktır. Bizim görevimiz, her canlının daha üst seviyede ve daha kaliteli bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, tesisin açılışı yapıldı. Açılışa katılan vatandaşlar, tesisten bulunan hayvanları severek, mama verdi.


Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı
Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı

Gamze Topuz, Temmuz, Artvin, Arhavi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öldürülen kurt köpeği Nero'nun adının verildiği hayvan bakımevi açıldı - Son Dakika


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