Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya'da yeni bir dönem başlıyor" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya'da yeni bir dönem başlıyor"

Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya\'da yeni bir dönem başlıyor"
19.01.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da inşa edilecek 9 bin 659 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da inşa edilecek 9 bin 659 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sürecin Malatya'nın yeniden ayağa kalkması adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye - Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya için önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsayan dev proje çerçevesinde Malatya'da inşa edilecek 9 bin 659 sosyal konutun kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya'ya gelerek kura çekimine katıldığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak dar gelirli vatandaşların güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşmasının devletin temel önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi. Kura çekimiyle birlikte binlerce ailenin ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, yeni konutların huzurun, bereketin ve birlikteliğin adresi olmasını temenni etti.

Valilikte kapsamlı koordinasyon toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Malatya Valiliği'nde kapsamlı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Ölmeztoprak, toplantıda deprem sonrası yeniden imar, inşa ve ihya sürecinin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydetti. Merkez ve ilçelerde ilan edilen rezerv alanlar, TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut projeleri, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ile altyapı ve üstyapı uygulamalarının masaya yatırıldığını aktardı.

"Her ilçenin ihtiyacı ayrı ayrı değerlendirildi"

Deprem sonrası toparlanma sürecinde planlama, uygulama ve koordinasyonun eş zamanlı yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, her ilçenin özel ihtiyaçlarının ve mahalle bazlı taleplerin detaylı şekilde istişare edildiğini belirtti. "Devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu güçlü eşgüdüm, Malatya'mızın daha sağlam, daha güvenli ve daha müreffeh bir yapıya kavuşma iradesinin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Malatya'mızın geleceği sağlam temeller üzerine inşa ediliyor"

Gerçekleştirilen toplantıların, önümüzdeki döneme ilişkin şehircilik vizyonunun ve konut politikalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sunduğunu belirten Ölmeztoprak, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Hak sahiplerinin süreci güvenle takip edebilmesi ve Malatya'nın geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi adına ortaya konan ortak iradenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen TOKİ Sosyal Konut Projesi, Malatya'mızın konut ihtiyacına kalıcı ve güçlü bir çözüm sunmaktadır. Bu büyük vizyonun mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyoruz. Süreci yakından takip eden, Malatya'mızın ihtiyaçlarını sahada gözeten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve bakanlık ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Malatya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ölmeztoprak: 'Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya'da yeni bir dönem başlıyor' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:15:21. #7.11#
SON DAKİKA: Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya'da yeni bir dönem başlıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.