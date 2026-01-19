Ölmeztoprak: "Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Malatya\'da yeni bir dönem başlıyor"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya'da inşa edilecek 9 bin 659 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sürecin Malatya'nın yeniden ayağa kalkması adına tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye - Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Malatya için önemli bir eşik daha aşıldı. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsayan dev proje çerçevesinde Malatya'da inşa edilecek 9 bin 659 sosyal konutun kura çekimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Malatya'ya gelerek kura çekimine katıldığını belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak dar gelirli vatandaşların güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşmasının devletin temel önceliklerinden biri olduğunu dile getirdi. Kura çekimiyle birlikte binlerce ailenin ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştığını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, yeni konutların huzurun, bereketin ve birlikteliğin adresi olmasını temenni etti.

Valilikte kapsamlı koordinasyon toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte Malatya Valiliği'nde kapsamlı bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Ölmeztoprak, toplantıda deprem sonrası yeniden imar, inşa ve ihya sürecinin tüm boyutlarıyla ele alındığını kaydetti. Merkez ve ilçelerde ilan edilen rezerv alanlar, TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut projeleri, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları ile altyapı ve üstyapı uygulamalarının masaya yatırıldığını aktardı.

"Her ilçenin ihtiyacı ayrı ayrı değerlendirildi"

Deprem sonrası toparlanma sürecinde planlama, uygulama ve koordinasyonun eş zamanlı yürütülmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Milletvekili Ölmeztoprak, her ilçenin özel ihtiyaçlarının ve mahalle bazlı taleplerin detaylı şekilde istişare edildiğini belirtti. "Devletimizin tüm kurumlarıyla ortaya koyduğu güçlü eşgüdüm, Malatya'mızın daha sağlam, daha güvenli ve daha müreffeh bir yapıya kavuşma iradesinin en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Malatya'mızın geleceği sağlam temeller üzerine inşa ediliyor"

Gerçekleştirilen toplantıların, önümüzdeki döneme ilişkin şehircilik vizyonunun ve konut politikalarının daha etkin ve hızlı yürütülmesine önemli katkı sunduğunu belirten Ölmeztoprak, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Hak sahiplerinin süreci güvenle takip edebilmesi ve Malatya'nın geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi adına ortaya konan ortak iradenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Milletvekili Ölmeztoprak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen TOKİ Sosyal Konut Projesi, Malatya'mızın konut ihtiyacına kalıcı ve güçlü bir çözüm sunmaktadır. Bu büyük vizyonun mimarı olan Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyoruz. Süreci yakından takip eden, Malatya'mızın ihtiyaçlarını sahada gözeten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a ve bakanlık ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA