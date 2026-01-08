Ölmeztoprak'tan Güvenlik Birimlerine Ziyaret - Son Dakika
Ölmeztoprak'tan Güvenlik Birimlerine Ziyaret

08.01.2026 16:00
AK Parti Malatya Milletvekili Ölmeztoprak, emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek bilgi aldı.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte görev yapan emniyet ve jandarma birimlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ölmeztoprak, "Milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimiz devletimizin en güçlü dayanağıdır" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, kentte emniyet ve jandarma teşkilatlarına yönelik ziyaretlerde bulundu. Ölmeztoprak, kent genelinde güvenlik ve asayişin sağlanması adına yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çevik kuvvet polislerine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek gece gündüz demeden görev yapan polislerle bir araya geldi, sahadaki çalışmaları değerlendirdi. Ölmeztoprak, burada yaptığı değerlendirmede, "Kamu düzeninin sağlanması ve milletimizin huzuru için görev yapan kahraman polislerimizin özverisi, toplumumuzun güven duygusunu pekiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Özel harekatın kahraman kadrosuyla buluşma

Milletvekili Ölmeztoprak'ın bir diğer durağı Malatya İl Özel Harekat Şube Müdürlüğü oldu. En zor şartlarda görev yapan özel harekat polisleriyle bir araya gelen Ölmeztoprak, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ölmeztoprak, "Devletimizin bekası ve vatandaşlarımızın güvenliği için canı pahasına görev yapan özel harekat personelimize minnettarız. Rabbim kendilerini her daim muhafaza eylesin" dedi.

Jandarmanın sahadaki gücü değerlendirildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Ölmeztoprak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tolunay Başer ile il genelindeki asayiş ve güvenlik çalışmaları üzerine istişarelerde bulundu. Kırsaldan yerleşim alanlarına kadar geniş bir sorumluluk sahasında hizmet veren jandarmanın disiplinli çalışmalarına dikkat çeken Ölmeztoprak, vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemine vurgu yaptı.

Bölgesel güvenlik eğitimleri yerinde incelendi

Son olarak Malatya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Milletvekili Ölmeztoprak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Gerçeğe yakın eğitimlerin operasyonel kabiliyeti artırdığını belirten Ölmeztoprak, "Burada gördüğümüz disiplin, hazırlık seviyesi ve kurumsal kapasite, güvenlik güçlerimizin sahadaki başarısının temelini oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya Özel Harekat Bölge Müdürü Murat Daş'a, yürütülen eğitim faaliyetleri ile kurumsal koordinasyona sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

