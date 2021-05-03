Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi'ne 40 yeni öğrenci kabul edildi - Son Dakika

YÖK tarafından, Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesindeki işletme bölümüne 40 yeni öğrencinin kabul edilmesi uygun görüldü.

Fakülte bünyesinde bulunan bankacılık ve finans ile sosyal hizmet bölümlerinin yanı sıra işletme bölümüne de alınacak öğrencilerin ardından fakülte nüfusu da artacak. Fakülte bünyesindeki bir diğer bölüm olan maliye bölümüne ise öğrenci alınması için çalışmalar sürüyor.

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Fakültemiz bünyesindeki işletme bölümüne öğrenci alınması hususunda YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ile YÖK üyeleri başta olmak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.