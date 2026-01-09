Oltu'da Gençlerden Görme Engellilere Empati Parkuru - Son Dakika
Oltu'da Gençlerden Görme Engellilere Empati Parkuru

09.01.2026 10:02
Oltu'da gençler, beyaz baston ve göz bağıyla görme engellilerin zorluklarına dikkat çekti.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde gençler, görme engellilerin sorunlarına dikkat çekmek empati pankuru kurup, çalışma yaptı. Gençler, gözlerini bağlayarak ellerine beyaz baston verdikleri vatandaşların yürümelerini istedi. Parkurda yürüyenler, engellilerin yaşadıkları zorlukları anladıklarını söyledi.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Oltu Gençlik Merkezi görevlileri, Oltu Belediyesi Sosyal Tesisi bahçesinde empati parkuru kurdu. Merkez bahçesindeki parkura gelenlerin gözlerini bağlayan gençler, verdikleri beyaz bastonla yürümelerini istedi. Vatandaşlara yardımcı da olan görevliler, amaçlarının görme engellilerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve vatandaşların empati yapmasını sağlamak olduğunu söyledi. Gözleri bağlı olduğu halde zorlukla parkuru tamamlayanlar, görme engellilerin yaşadıkları zorlukları iyi anladıklarını belirterek, herkesin onlara yardımcı olması gerektiğini söyledi.

'EMPATİ KURMALARINI İSTEDİK'

Oltu Gençlik Merkezi görevlisi Merve Adıbeş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık oluşturmak için çalışmayı yaptıklarını söyledi. Gönüllü gençlerle parkur hazırladıklarını ifade eden Adıbeş, "Görme engellilerin ne yaşadıklarını, normal hayatlarında ne zorluklarla karşılaştıklarını göstermek için bu parkuru yaptık ve empati kurmalarını istedik" dedi.

SOSYAL DENEY YAPILDI

Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri daha sonra Oltu ilçe merkezinde bir de sosyal deney yaptı. Gözlerinde gözlük ve ellerinde bastonla cadde ve sokaklarda yürüyen bir genç, bir süre yardım bekledi. Kamera kaydı da yapılan sosyal deneyde vatandaşlar, görme engelli zannettikleri gence yardımcı olmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: DHA

Engelliler, Güncel, Son Dakika

