Oltu Esnaf Odası'nda Başkan Musaoğlu Güven Tazeledi

14.01.2026 12:40
Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 19. Olağan Genel Kurulu, Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut Başkan Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, esnafın büyük desteğiyle yeniden başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, oda faaliyet raporları okunarak üyelere sunuldu. Slayt gösterimi eşliğinde yapılan sunumun ardından oylamaya geçildi. Tek aday olmasına rağmen salonu dolduran esnafların yoğun ilgisi dikkat çekti.903 üyeden 485 üye oy kullandı. Yapılan oylama sonucunda üyelerin tamamına yakınının desteğini alan Ümmühan Gülsüm Musaoğlu, yeniden Oltu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevine seçilerek güven tazeledi. Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat yaptı. Erzurum'dan ve birçok ilçeden oda başkanları katıldı.

Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Musaoğlu, kendisine gösterilen teveccühten dolayı teşekkür ederek, "Bugün burada dostluğun, arkadaşlığın ve vefanın en güzel örneklerinden birini yaşadık. Kıymetli esnaf ve sanatkarlarımızın güveniyle bir kez daha bu göreve layık görülmek benim için büyük bir onur ve sorumluluktur," dedi.

Görevini aynı kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Musaoğlu, "Bu görevi siz değerli üyelerimizle omuz omuza, gönül gönüle yürütmeye devam edeceğim. Hep birlikte daha güçlü bir esnaf camiası için çalışmayı sürdüreceğiz. Güveninizi boşa çıkarmayacağız," ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

