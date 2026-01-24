Oltu Hayvan Pazarı Soğukta Açıldı - Son Dakika
Oltu Hayvan Pazarı Soğukta Açıldı

24.01.2026 13:49
Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 derecede kapılarını açarken, mobil bankacılık sorunu gündemde.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde bölgenin en hareketli canlı hayvan pazarlarından biri olan Oltu Canlı Hayvan Pazarı, eksi 15 dereceyi bulan soğukta kapılarını açtı.

Sabahın erken saatlerinde kurulan pazarda alıcı ve satıcılar, soğuk havaya karşı lastik yakarak ve ateş başında ısınmaya çalıştı. Zorlu hava şartlarına rağmen satışların normal seyrettiğini belirten hayvan üreticileri, özellikle mobil bankacılık hizmetlerinin pazarda çalışmamasından şikayetçi oldu.

Pazarda en pahalı hayvan, 235 bin liradan alıcı bulan Şarole tosun oldu. Düve ve inek fiyatları ise 80 bin liradan başlayarak 140 bin liraya kadar yükseldi.

Besicilerden Tamer Taşkın, soğuk sebebiyle hayvan pazarının biraz durgun olduğunu söyledi.

Hayvan pazarında kış aylarında aynı çileyi çektiklerini belirten Sadrettin Vural, "Her kışın bu çileyi çekiyoruz. Kış soğuk ateş yakıp başında duruyoruz. Yetkililerden bir isteğimiz var. Burada mal satıyoruz ancak telefonlardan mobil ödeme yapamıyoruz. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Oltu'ya Kars'tan geldiğini ifade eden Aykut Kaya, "Kars hayvan pazarından geliyorum. Pazarda fiyatlar biraz yüksek. Kış şartları hayvan alımı zor" dedi.

Kaynak: DHA

