Ölü Kız Kardeş Kimliğiyle Dolandırıcılık - Son Dakika
Ölü Kız Kardeş Kimliğiyle Dolandırıcılık

Ölü Kız Kardeş Kimliğiyle Dolandırıcılık
22.01.2026 12:47
Yozgat'ta, ölen kız kardeşinin kimliğiyle devlet imkanlarını kötüye kullanan 4 kişi serbest bırakıldı.

Yozgat'ta ölen kız kardeşinin kimliğini kullanarak devletin imkanlarından istifade eden yaşlı kadın ve 3 yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ile Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Şefaatli ilçesinde S.C.nin, 1961 yılında vefat eden kız kardeşi H.E'nin kimliğiyle 21 yıl boyunca devlet imkanlarından istifade ettiği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada yaşlı kadın ile kız kardeşinin oğlu oğlu A.E. (53), kızı Z.D. (64) ve torunu L.R.O. (25) geçtiğimiz gün gözaltına alındı. 87 yaşındaki S.C.'nin, 65 yıl önce vefat eden kız kardeşi H.E'nin eşinin de 21 yıl önce vefat etmesinin ardından kız kardeşinin kimliğini kullanarak eniştesinden kalan emekli maaşını aldığı, bankalardan kredi kullandığı, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 15 milyon lira haksız menfaat temin ettiği belirlendi.

S.C., kız kardeşinin oğlu A.E., kızı Z.D. ve torunu L.R.O., 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi özel belgede sahtecilik' ve 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamalarıyla çıkartıldıkları Şefaatli Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Yozgat, Suç, Son Dakika

