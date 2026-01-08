Ölüm Yolu Tepkisi: İpekyolu'nda Kazalar Artıyor - Son Dakika
Ölüm Yolu Tepkisi: İpekyolu'nda Kazalar Artıyor

Ölüm Yolu Tepkisi: İpekyolu\'nda Kazalar Artıyor
08.01.2026 10:18
Bayburt-Erzincan İpekyolu'ndaki kış kazaları artıyor, sürücüler güvenlik önlemleri istiyor.

Bayburt'u, Demirözü, Gökçedere ve Kelkit Sadak güzergahı üzerinden Erzincan'a bağlayan tarihi İpekyolu hattındaki kara yolu; dar yapısı, yetersiz güvenlik önlemleri ve kış aylarında oluşan gizli buzlanma nedeniyle sürücüler için adeta ölüm yoluna dönüştü. Bölgede hemen her hafta meydana gelen trafik kazaları, vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Son olarak Bayburt'un Demirözü ilçesinden Erzincan'daki yakınlarının cenazesine katılmak üzere yola çıkan otomobil, Sadak Köyü mevkiinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, dereye yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunan 3 kişi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Her gün sayısız özel ve nakliye araçlarının geçtiği yolda, özellikle yolun dar olması nedeniyle iki aracın yan yana zor ilerlediği belirtiliyor. Sürücüler birçok noktada durarak karşıdan gelen araçlara yol vermek zorunda kalıyor. Yol kenarlarındaki bariyer eksikliği ise araçların dereye yuvarlanmasına neden oluyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Hasan Çolakoğlu, yaşananlara tepki göstererek yolun yıllardır büyük bir çileye dönüştüğünü ifade etti. Çolakoğlu, "Yaz kış 12 ay bu yolda resmen zulüm yaşıyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerle birlikte bu güzergahtan geçen araç sayısı 10 binleri buluyor. Kestirme olduğu için sürücüler mecburen bu yolu kullanıyor ama birçok yerde iki araç yan yana geçemiyor. Kışın kar ve buzla birlikte bu yol tamamen ölüm yoluna dönüşüyor. Sürekli ölümlü kazalar yaşanıyor" dedi.

Geçmiş aylarda da benzer kazaların meydana geldiğini hatırlatan Çolakoğlu, "Araçtan çıkabilenler kurtuldu ama çıkamayan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu yolda kayıp takla atan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı çok fazla. Kış aylarında yolun bir bölümü Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu için kar temizleme çalışmaları gecikiyor. Kar yağdığında bazen günlerce yol kapalı kalıyor, toplu taşıma araçları eksi 30 derecede yolcularla birlikte yolda mahsur kalıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar, Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'ı birbirine bağlayan bu önemli güzergahın bir an önce standartlara uygun şekilde genişletilmesini, bariyerlerin tamamlanmasını ve kış aylarında etkin karla mücadele çalışması yapılmasını talep ediyor. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İpekyolu, Erzincan, Güvenlik, 3-sayfa, Bayburt, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ölüm Yolu Tepkisi: İpekyolu'nda Kazalar Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.01.2026 11:38:08.
SON DAKİKA: Ölüm Yolu Tepkisi: İpekyolu'nda Kazalar Artıyor - Son Dakika
