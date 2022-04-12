Son dakika haberleri! Kaza yapan sürücü, kendini unutup arabasının derdine düştü: Aracın anahtarlarını bir an olsun bırakmadı - Son Dakika

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Kaza yapan sürücü, kendini unutup arabasının derdine düştü: Aracın anahtarlarını bir an olsun bırakmadı

EDİRNE Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ilginç anlar yaşandı. Alkollü sürücü, trafoya çarparak yan yatan otomobilinden güçlükle çıkarılırken, kendini değil arabasını düşündü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bu kadarı da pes dedirtti. 200 Promil Alkollü olduğu öğrenilen şahıs direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan elektrik panosuna çarparak yan yatan araçta sıkıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ilk müdahalesi yapılan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkartılırken, aracın anahtarını isteyen polis ekiplerine direndi.

Meydana gelen olayda V.G idaresindeki 22 AAU 941 plakalı araç Gazi Turan Bey Caddesi üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri zorlukla çıkarttı. Sürücü ambulansa alınırken polis ekiplerinin aracın anahtarını istemesi ile sürücü anahtarı vermemek için direndi. Sürücü, olay yerine çağırılan yakınların tarafından anahtarı vermeye ikna edilerek tedavisi yapılmak üzere Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılarak trafiğe açıldı. Tedavisi devam eden sürücünün 200 Promil alkollü olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Polis Ekiplerinin soruşturması devam ediyor.