Olympiakos - Fenerbahçe Beko | Euroleague maç notları

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko, 2017’de finalde karşılaşmış; İstanbul’daki maçı temsilcimiz 80-64 kazanarak tarihindeki ilk Euroleague şampiyonluğunu elde etmişti. Ancak bu sezon her iki takım da o seviyenin bir hayli uzağında.

Olympiakos cephesi

Olympiakos bu sezon Euroleague’de altı kez kazanbildi. Bu galibiyetlerin dördünü iç, ikisini dış sahada aldı.

Atina ekibi son beş maçının dördünü kaybetti. Panathinaikos, Real Madrid, Kızılyıldız ve Barcelona gibi zorlu deplasmanların hepsinde yenildiler, yalnızca iç sahadaki Khimki Moskova maçını kazanbildiler.

Oly, bu sene ilk beşte 11 farklı oyuncu kullandı. Tüm maçların hepsinde ilk beşte yer alan bir oyuncu olmadı.

Olympiakos pivotu Nikola Milutinov, an itibarıyla Euroleague’in ribaund lideri. Sırp oyuncu maç başına 9,3 ribaund alıyor. Milutinov ayrıca maç başı 3,8 hücum ribaundu ile bu kategoride de en üst sırada yer alıyor.

Brandon Paul, son 14 Euroleague maçının 13’ünde en az bir üçlük atmayı başardı.

Vassilis Spanoulis, Euroleague kariyerinde yaptığı toplam 1475 asist ve elde ettiği 3297 verimlilik puanıyla her iki kategoride de lig tarihinin zirvesinde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko cephesi

Fenerbahçe bu sezon Euroleague’de 16 hafta sonunda beş kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler geçen sezon beşinci galibiyetini altıncı haftada almıştı.

Temsilcimiz bu sene deplasmanlarda yalnızca bir kez galip geldi. Zeljko Obradovic’in öğrencileri, kim ayındaki Asvel deplasmanında 72-88 kazanmıştı.

Obradovic bu sene Euroleague maçlarının ilk beşinde 12 farklı oyuncusunu kullandı. Hiçbir oyuncu tüm maçlara ilk beşte başlamadı.

Sarı-lacivertliler maç başına 29,44 ribaund ile ligin en az ribaund alabilen takımı konumunda.

Nando De Colo, son 16 Euroleague maçının 15’inde çift haneli skor üretmeyi ve en az bir üçlük isabet bulmayı başardı. Fransız guard ayrıca son 38 serbest atışını da sayıya çevirdi.

De Colo maç başına 19,2 sayıyla Euroleague’in en skorer dördüncü oyuncusu ve maç başına 20,2 verimlilik puanıyla bu kategoride beşinci sırada.

Melih Mahmutoğlu, yakaladığı %52,8’lik üçlük isabet yüzdesiyle Euroleague’de en iyi yüzdeye sahip üçüncü oyuncu.