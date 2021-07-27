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Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti - Son Dakika

Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti

27.07.2021 17:07

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı, üzgün olduğunu belirterek İYİ Parti'den istifa etti. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında soruşturma başlattığı Sarıtaşlı, ifadesinin ardından serbest kaldı.

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz ile ilgili yaptığı paylaşımda " Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Halis Demir olduğunu da biliyorsunuz değil mi" yazdı. Tepkilerin ardından Sarıtaşlı önce paylaşımını sildi, ardından da hesabını kapattı.

ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETTİ

Paylaşım sonrası hakkında soruşturma açılan ve kesin ihraç istemiyle partisi tarafından disipline sevk edilen Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Sarıtaşlı açıklamasında, "Gerçekten çok üzgünüm. Kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum. Herkesin affına sığınarak; hatamın şahsi olduğunu, mensubu olduğum teşkilatı bağlamadığını ve teşkilatımı zor durumda bıraktığını gördüğüm için parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı istifa etti

SAVCILIK İFADESİNİN ARDINDA SERBEST BIRAKILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Sarıtaşlı'nın polis ifadesi de ortaya çıktı. Sarıtaşlı'nın savcılık talimatıyla polise verdiği ifadesinde, "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek, darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı bu şekilde yorum yaptım. Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce paylaşımımı sildim, daha sonra da hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım" dediği öğrenildi.

Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı istifa etti,
Ömer Halisdemir'e darbeci demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti

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Son Dakika Politika Ömer Halisdemir'e 'darbeci' demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti - Son Dakika


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