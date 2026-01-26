Omuz Kas Yırtıkları Hakkında Önemli Bilgiler

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli, "Omuz kas yırtıkları, ani zorlanmalar, tekrarlayıcı hareketler veya yaşa bağlı yapısal değişimlerle ilişkili olabilir. Bazı kişilerde ağrı ön plandayken, bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin olabilir" dedi.

Özel Adatıp Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çiçekli, omuz bölgesinde görülen ağrı ve hareket kısıtlılığının farklı nedenlerle ortaya çıkabileceğini belirterek, omuz kas yırtıklarına ilişkin genel bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Çiçekli, omuz kas yırtıklarının günlük yaşamda fark edilmeden ilerleyebileceğini belirterek, "Omuz kas yırtıkları, ani zorlanmalar, tekrarlayıcı hareketler veya yaşa bağlı yapısal değişimlerle ilişkili olabilir. Bazı kişilerde ağrı ön plandayken, bazı kişilerde hareket kısıtlılığı daha belirgin olabilir" diye konuştu.

Çiçekli, omuz kas yırtıklarıyla ilişkili olabilecek bazı bulguların, omuzda ağrı veya hassasiyet, kolu kaldırırken zorlanma, gece artan omuz ağrısı, güç kaybı hissi, hareket sırasında takılma veya ses gelmesi olduğu belirterek bu bulguların her zaman kas yırtığı anlamına gelmeyebileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Çiçekli, "Benzer şikayetler farklı omuz problemleriyle de ilişkili olabilir. Kesin değerlendirme, muayene ve gerekli görülen görüntüleme yöntemleriyle yapılır" ifadelerini kullandı.

Değerlendirme sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Çiçekli, "Her hastada yırtığın derecesi, süresi ve kişinin günlük yaşam gereksinimleri farklıdır. Bu nedenle yaklaşım, bireysel değerlendirme sonucunda belirlenir" diye konuştu.