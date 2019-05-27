Son Dakika Haberleri: Önemli Noktalar: SSC Napoli 4-1 Inter

Önemli Noktalar: SSC Napoli 4-1 Inter

6 saat önce

Fabián Ruiz, Dries Mertens ve Piotr Zielinski, Inter Milan'da SSC Napoli'nin 4-1 kazananları rahatlatmasıyla damgasını vurdu.

Fabián Ruiz, Dries Mertens ve Piotr Zielinski, Inter Milan'da SSC Napoli'nin 4-1 kazananları rahatlatmasıyla damgasını vurdu.
Önemli Noktalar: SSC Napoli 4-1 Inter
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:06 
Dries Mertens, Milan, Napoli, Spor
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