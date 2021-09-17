Onikişubat Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Onikişubat Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine 10 bin çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Onikişubat Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında kentte eğitim ve öğretimin sürdüren öğrencilerine destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Ali Sezai İlkokulu'nda gerçekleştirilen çanta dağıtımına katılan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Belediye olarak her zaman eğitim ve öğretimi desteklediklerini belirten Mahçiçek, şunları kaydetti:

"Fiziki olarak her şeyi yapabilirsiniz ama oraları yönetecek, memleketi daha iyi noktalara taşıyacak, iyi yetişmiş insanlara ihtiyacımız var. Bunun ilk basamağı da okullarımız. Belediye olarak bugüne kadar 7 tane okul yaptık. Kültür evleri, havuzlar yaptık. Bunun yanında her yıl okullar açılırken en azından ihtiyaç sahibi ailelerimizin küçük de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bakımından içinde kırtasiye ürünleri olan çantalar dağıtıyoruz. Belediyemiz bugüne kadar 85 bin çanta dağıttı. Geçen yıl salgın dolayısıyla herhangi bir dağıtımımız olmadı ama bu yıl tekrar başladık. Bu yılda 10 binin üzerinde çanta dağıttık. Ekinözü, Çağlayancerit, Nurhak'taki okullarımıza çanta gönderdik. Dolayısıyla okulların açılışında çam sakızı, çoban armağanı çantalarımızı çocuklarımıza temin edip, onlara ulaştırdık. Eğitimle ilgili çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. İnşallah gelecek nesillerimizin daha iyi yetişmesi için Onikişubat Belediyesi olarak bütün imkanlarımıza gayret göstereceğiz."

Programa, Kaymakam Serkan Keçeli, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ile ilgililer katıldı.