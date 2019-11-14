Son Dakika Haberleri: "Önümüzdeki 5 maçtan 15 puan bekliyoruz"
Son Dakika Spor 'Önümüzdeki 5 maçtan 15 puan bekliyoruz' - Son Dakika Spor

"Önümüzdeki 5 maçtan 15 puan bekliyoruz"

7 saat önce

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça, "İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kaldı.

Bandırmaspor Kulübü Basın Sözcüsü Namık Havutça, "İlk yarının tamamlanmasına 5 hafta kaldı. Bu 5 maçta 15 puan bekliyoruz." dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bandırmaspor'un sezon sonunda şampiyonluğu kucaklaması için özdisiplin ve özgüvenle hedefe yürüdüğünü vurgulayan Havutça, Bandırmaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Çıkrıkçıoğlu ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, "Bandırmalılara sesleniyorum, Bandırmaspor'a inanın, güvenin ama her şeyden öncesi de sahip çıkın." diye konuştu.

Bandırmaspor'un, bu sezon bazı maçlarda hakem hatalarıyla karşı karşıya geldiğine dikkati çeken Havutça, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda yasal ve hukuksal başvurularımızı Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yapacağız. Tabii, bu konuda özeleştiri de yapmamız gerekiyor. Oyuncularımızın, profesyonel olduklarını düşünerek hareket edip ortam ve koşullar ne olursa olsun kırmızı kart görerek, takımımızı sahada eksik bırakmaya hakları yok. Bu sezon, şu ana kadar kırmızı kart gören üç oyuncumuza para cezası verdik. Buna Kahramanmaraşspor deplasmanı dahil değildir. O kırmızı kartı da görüşeceğiz. Bandırmaspor'a zarar vermeye kimsenin hakkı yoktur."

Bandırmaspor'un bundan sonra kendi evinde oynayacağı maçlara tüm öğrencilerin 20 liraya değil, 10 liraya gireceğini açıklayan Havutça, kulübün ekonomik sıkıntılarının da sürdüğüne işaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Namık Havutça, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş sarı kart gördü
İşte Türkiye-İzlanda maçından kareler ABD'den dönen Erdoğan, Türkiye-İzlanda maçını tribünden takip etti! Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 22:12:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Önümüzdeki 5 maçtan 15 puan bekliyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]