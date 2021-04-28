Onyekyuru, Yedlin ve Elabdellaoui, takımı yalnız bırakmadı
28.04.2021 22:57
Galatasaray'da Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui, Konyaspor maçını locadan takip etti.
Galatasaray'da Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui, Konyaspor maçını locadan takip etti.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Konyaspor'u 1-0 mağlup ederken sakatlığı bulunan futbolcular takımı yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Omar Elabdellaoui mücadeleyi locadan takip ederek takım arkadaşlarına desteklerini verdi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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