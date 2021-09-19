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Opel Manta'nın elektrik serüveni - Son Dakika

Opel Manta'nın elektrik serüveni

19.09.2021 12:52
Opel Manta'nın elektrik serüveni, System.String[]

Opel, Alman teknolojisini, kendi tarihinin en özel tasarım çizgilerine sahip ikonik efsanevi Manta modeli ile buluşturarak Manta GSe ile ön plana çıkmayı başardı.

Opel, Alman teknolojisini, kendi tarihinin en özel tasarım çizgilerine sahip ikonik efsanevi Manta modeli ile buluşturarak Manta GSe ile ön plana çıkmayı başardı.

Yarım asırdan daha uzun bir süre önce, dört silindirli benzinli motoruyla pazara sunulan ve geniş kitleleri peşinden sürükleyen efsanevi Manta, bugün Alman markanın tarihindeki ilk ElektroMOD modeli olarak yoğun ilgi görüyor. Bu doğrultuda hazırlanan yeni Opel Manta GSe ElektroMOD; bir stil ikonunun klasik görünümünü ve günümüzün sürdürülebilir sürüş için gerekli olan en ileri teknolojilerini bir araya getiriyor.

Opel Manta'nın elektrik serüveni

Opel Classic atölyesinden yollara uzanan macera

Opel mühendisleri, Manta GSe ElektroMOD'un temellerini Opel Classic atölyesinde bulunan Manta A ile oluşturdu. 1988 yılında Wiesbaden'li bir kadın sürücü tarafından Opel Classic'e verilen Manta A, siyah vinil tavanı, otomatik şanzımanı, turuncu rengi ve neredeyse paslanmamış karoseri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Opel mühendisleri aracın elektrik sistemi dönüşümünü yaptıktan sonra, aracın Teknik Gözetim Kurulu (TÜV) onayını aldılar. Manta GSE ElektroMOD'un dikkatleri üzerine çekecek ve görenleri kendisine hayran bırakacak olan neon sarı rengi de bu işlemden sonra araca uygulandı. Aracın üzerinde bulunan orijinal Manta A koltukları, modern bir otomobilde olması gerektiği gibi Opel ADAM S için geliştirilen ve merkezi sarı dekor çizgisine sahip spor koltuklar ile değiştirildi.

Opel Classic garajında hazırlanan Manta-e GSe ElektroMOD, modern güç-aktarma sistemlerine sahip klasik araçlar olan 'restomod' trendine de uyum sağlamayı başarıyor. Manta GSe ElektroMOD örneğinde, geliştirme ekibi otomobilin orijinal ruhunu korudu ve bunu yaparken; en güncel LED teknolojisine sahip etkileyici Pixel-Vizör, tamamen dijital kokpit ve tabii ki batarya elektrikli güç-aktarma sistemi olmak üzere en güncel yeniliklere yer verdi. Manta GSe ekibi adına görüşlerini aktaran Opel Global Marka Tasarım Müdürü Pierre-Olivier Garcia: "Manta GSe, safkan otomobil sevgisini temsil ediyor. ElektroMOD ile köklü Opel geleneği ve sürdürülebilir gelecek arasında bir köprü kuruyoruz. Zamanın ruhu ile günümüz arasındaki etkileşim kesinlikle büyüleyici" sözleriyle aracı tanımlıyor.

Opel Manta'nın elektrik serüveni

Güç ile gelen sorumluluk

Yeni Manta GSe ElektroMOD'u geliştirmek için üzerinde çalışılan orijinal otomobil otomatik şanzımana sahipti. Mühendisler milyonlarca insanın tercih ettiği dört ileri manuel şanzımanı araca uyarlamak için teknik değişiklikler uyguladı. Daha büyük bir kavramaya sahip olan ElektroMOD için yeni bir volan ve normalinden uzun şaft kullanan mühendisler, aracın fren sisteminde de iyileştirmeler yaptı. Manta A'nın standart frenleri, ön akslarda daha büyük frenlere, arka aksta ise kampana yerine disk frenlere dönüştürüldü. Bu dönüşüm sayesinde yeni Manta GSe ElektroMOD, hızlı gidebildiği kadar iyi bir fren sistemine de kavuşmuş oldu.

Opel tarihinde geliştirilen bütün Manta A modellerinden farklı olan Manta GSe ElektroMOD, birkaç özel model dışında bu zamana kadar üretilmiş en güçlü motora (108 kW – 147 HP) sahip. Ürettiği gücü arka akslara aktaran otomobil, sportif sürüş karakterine uygun olması için önde sert, arkalarda ise daha yumuşak bir süspansiyon ayarına sahip. Sportif ruhun öne çıkması ve yol tutuşunun sağlanması için yapılan bu ayarlamalar yeni modelin sürüş güvenliğinden de ödün vermemesini sağlıyor.

Opel Marka Stratejisi ve Sosyal Medya Başkanı Quentin Huber yapmış olduğu değerlendirmede: "Geçmişin Opel Manta'sına bir saygı duruşu niteliğinde olan GSe, aynı zamanda günümüz için bir marka ifadesi niteliğini de taşıyor. Opel iddialı ve saf, heyecan verici bir şekilde farklı bir marka" şeklinde konuştu.

Opel Manta'nın elektrik serüveni

200 km menzil sunuyor

Yeni Manta GSe'nin 31 kWsa kapasiteli lityum iyon bataryası, her zaman mümkün olan en iyi tutuş ve düşük ağırlık merkezi için bagajda mümkün olduğunca ileriye yerleştirildi. ElektroMOD dönüşümünün ardından Manta, yaklaşık 1.137 kg ağırlığa ulaştı. Bu, orijinal Manta A'dan 175 kg daha fazla bir kütle gövde ağırlığı anlamına gelse de normal sürüş koşullarında araç 200 km'lik menzile ulaşabiliyor. Corsa-e ve Mokka-e modellerinde olduğu gibi elektrikli Manta, enerji geri kazanım özelliklerini de bünyesinde barındıyor. Konsolda bulunan düğme yardımıyla aktif hale gelen bu geri kazanım sayesinde daha uzun menzillere ulaşmak mümkün.

Opel Manta'nın elektrik serüveni

Geleneksel sürüş deneyimi

Opel, Manta GSe ElektroMOD'u geliştirirken geleneksel tasarımını koruyarak aracın sürüş deneyimini de bir üst seviyeye taşıyor. Otomobili çalıştırmak için kontak anahtarını çevirmeniz yeterli oluyor. ElektroMOD'da doğrudan sürüşe başlamak için dördüncü vitesi seçmek gerekiyor. Elektrik motorunun ürettiği maksimum güç ve tork sayesinde en yüksek vites oranında bile hareket edebilen Manta GSe, otomatik şanzımanlı bir otomobile sahipmişsiniz gibi hissettiriyor. Geleneksel sürüş ruhunu sürdürmek isteyenler de dört ileri şanzımanda birinci vites oranını tercih edip kalkış yaptıktan sonra sürüşlerine göre vites oranları arasında geçişler gerçekleştirebiliyorlar. Manta GSe ElektroMOD, canlı ve istekli bir şekilde hızlanmayı başaran bir otomobil. Opel mühendisleri, bu otomobilin son hızını elektronik olarak 150 km/s ile sınırladılar.

Opel Manta'nın elektrik serüveni

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Opel Manta'nın elektrik serüveni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Opel Manta'nın elektrik serüveni - Son Dakika
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