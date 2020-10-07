OPPO Reno4 Lite, mobil fotoğrafçılığa yapay zekayı kattı - Son Dakika

Yenilikçi ürünleriyle akıllı telefon pazarını hareketlendiren OPPO, Reno4 Serisi'nde yer alan ve Türkiye pazarına ilk kez getirdiği Reno4 Lite modelinde mobil fotoğrafçılığı yapay zeka teknolojilerini kullanarak yeniden yorumluyor.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, kısa bir süre önce Reno4 Serisi'nin tanıtımını gerçekleştiren OPPO, seride yer alan Reno4 Lite modeliyle mobil deneyimde çıtayı daha üst seviyeye yükseltiyor. Reno4 Lite'ın endüstri lideri tasarımı, tümü ultra ince bir gövdeye uyan optimize edilmiş bir ana kart, pil ve diğer bileşenleri kullanıyor.

OPPO tasarımcıları, akıllı telefonun elde kolaylıkla kavranabilmesi için yuvarlatılmış kenarların üstündeki ışığı kıran ve ince bir yan görünümü dengeleyen, endüstrideki ilk 220 derece yuvarlatılmış kenar tasarım tekniğini uyguladı. Yalnızca 7,48 mm kalınlığında ve 164 gram ağırlığındaki Reno4 Lite, cebe kolayca sığacak incelikte olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Arkada 4, önde 2 kamera bulunuyor

Mobil fotoğrafçılığı yeniden yorumlayan Reno4 Lite, ana kamerası 48MP çözünürlüğünde olan 4'lü kamera ile birlikte geliyor. Akıllı telefonun ön kısmında bulunan, biri 16MP diğeri 2MP çözünürlüğe sahip çift kamera da yine bir ilk olarak çıkıyor.

Reno4 Lite'ın Çift Lensli Bokeh özelliği ile portre fotoğrafına bokeh efekti ekleyerek "mükemmel" selfieler çekilebiliyor. Efekt videolara da eklenebiliyor.

Gerçek bir portre uzmanı

Gerçek bir portre uzmanı olarak tasarlanan Reno4 Lite'ın 6 yapay zeka portre kamerasıyla bir profesyonel gibi çekim yapılabiliyor. "Yapay Zeka Süper Net Portre" ve "Yapay Zeka Süper Gece Portresi" ile ince detaylar netleştirilebildiği gibi "Yapay Zeka Renkli Portre" ve "Yapay Zeka Gece Portresi "ile fütüristik çekimler gerçekleştirilebiliyor.

Yapay Zeka Süper Net Portre

Reno4 Lite, çekilen fotoğraftaki yüzün bulanık bir görüntüsünü düzeltmek veya eksik kalan boşlukları doldurmak için yapay zeka yüz rekonstrüksiyon teknolojisini kullanıyor. "Yapay Zeka Süper Net Portre" özelliğindeki derin öğrenme teknolojisi sayesinde çekilen portrelerde en ince ayrıntılar bile yeniden yapılandırılabiliyor.

Sadece ön kamerada gece modu açıkken kullanılabilen "Yapay Zeka Süper Gece Portresi" ile oldukça net selfieler çekilebiliyor. Düşük ışık koşulları için tasarlanan Reno4 Lite ile loş ışıklı bir ortamda veya bir sokak lambası altında çarpıcı selfieler çekilmesi mümkün hale geliyor.

Reno4 Lite modelinde bulunan "Yapay Zeka Renkli Portre" özelliği sayesinde fotoğraflamak istenilen kişi ya da nesne renklendirilip arka plan siyah beyaz bırakılabiliyor. Bu özellik hem fotoğraf hem de video çekimlerinde, ön ve arka kamerada da kullanılabiliyor.

"Yapay Zeka Gece Portresi" ile harika gece portre çekimleri yapabilen Reno4 Lite modelinde, gece şehir çekimleri için uygun olan bokeh efekti eklenerek öndeki nesne ya da kişi belirginleştirilip arka plan bulanıklaştırılabiliniyor.

Telefona dokunmadan çağrılar cevaplanabiliyor

Cihazda bulunan "Akıllı Temassız Kontrol" özelliği ile 20 ila 50 santimetre uzaktan sadece eli yukarı doğru sallayarak gelen çağrılar cevaplanabiliyor. Bu özellik sayesinde başka bir işle meşgulken bile telefona dokunmadan aramalar kolaylıkla cevaplanabiliyor.

Uyanma zamanını öğrenen akıllı telefon

Reno4 Lite, sahip olduğu "Yapay Zeka Gece Şarjı" uygulaması sayesinde pilin ömrünü koruyor. Gece akıllı telefon şarja takıldığında, bu özellik telefon şarjını yapay zekayı kullanarak optimize ediyor. Yapay zeka, uyanma saatini öğreniyor ve uyanmaya az bir zaman kala telefonu tamamen şarj ediyor. Yani gece takıldığında 1 saat içinde yüzde 100'e gelip sabaha kadar şarjda kalmasıyla pile verilebilecek zarar ihtimalini ortadan kaldırıyor. Şarjın yüzde 20'sini kullanıcı uyanmadan 90 dakika öncesine kadar yeniden dağıtan yapay zeka algoritmasına sahip olan Reno4 Lite, böylece pilin de uzun ömürlü olmasını sağlıyor.

18W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte gelen Reno4 Lite, Süper Güç Tasarruf Modu ile fark oluşturuyor. Güç tüketimini yavaşlatan bu modda, OPPO Lab'den elde edilen verilere göre, yüzde 5 pil ile 1,5 saat WhatsApp'ta sohbet edilebiliyor, 77 dakika arama yapılabiliyor, 52 dakika Google Haritalar uygulaması kullanılabiliyor veya 49 dakika boyunca SMS gönderilebiliyor.

Reno4 Lite, bellek hatalarına neden olan verileri algılayabiliyor ve temizleyebiliyor. Bu durum da telefon kullanımında oluşabilecek donma ve takılma olasılığını azaltıyor.

Mat siyah ve metalik beyaz renklerinde tüketiciyle buluşan OPPO Reno4 Lite'ın tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 3 bin 599 lira.