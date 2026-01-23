Orban'dan Zelenskiy'e Davos Tepkisi - Son Dakika
Politika

Orban'dan Zelenskiy'e Davos Tepkisi

23.01.2026 14:26
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'i Davos'taki eleştirileri nedeniyle 'çizgiyi aştı' diyerek eleştirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i Davos'ta gerçekleştirdiği konuşması nedeniyle eleştirerek, "Zelenskiy Davos'ta çizgiyi aştı" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Dünya Ekonomik Forumu'nun gerçekleştirildiği İsviçre'nin Davos kasabasında konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i sosyal medya hesabından eleştirdi. Açıklamasına "Zelenskiy Davos'ta çizgiyi aştı" diyerek başlayan Orban, "Macaristan'da seçimler yaklaşırken, yine Macar hükümetini ve beni şahsen hedef alması yeni bir şey değil. Ancak şaşırtıcı olan konuşmasında her Avrupa liderini eleştirmesiydi. Gönderilen desteğin yetersiz olduğunu, silahların yetersiz olduğunu ve Avrupa'nın kararlılığının yetersiz olduğunu söylüyor" dedi.

Brüksel'den yanıt almak için uzun süre beklemeye gerek kalmadığını kaydeden Orban, "Dün gece Von der Leyen, Ukrayna'nın kalkınması için bir yol haritası sundu. Bu yol haritasında Brükselliler Ukrayna'nın her talebini kabul etti. Ukrayna için 800 milyar dolar, 2027'ye kadar hızlandırılmış AB üyeliği ve 2040'a kadar devam eden destek. Durum bu. Başkan Zelenskiy her şeyi tersine çevirmiş durumda ama Brükselliler ödemeye istekli. Bununla ilgili birkaç sözümüz olacak. Brüksel'e net bir mesaj gönderebileceğimiz bir ulusal imza kampanyası geliyor. Ödemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE

Sizin düşünceleriniz neler ?

