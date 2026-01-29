Orbay Ünsoy, DC United'a Transfer Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Orbay Ünsoy, DC United'a Transfer Oldu

29.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor'un scout şefi Orbay Ünsoy, DC United'ta Oyuncu Alım Direktörü olarak göreve başladı.

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'da scout şefi olarak yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Orbay Ünsoy, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden DC United'ın "Oyuncu Alım Direktörü" oldu.

DC United Kulübü, Ünsoy'un göreve başlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, MLS'te futbol yapılanmasında görev alan ikinci Türk direktör olan Ünsoy'un daha önce İngiltere'de Premier Lig, Championship ve Lig 1 seviyelerinde görev yaptığı vurgulandı.

DC United'ın futbol yapılanmasının başında MLS'te görev alan ilk Türk sportif direktör olan Erkut Söğüt'ün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ünsoy'un kulüpte "Oyuncu Alım Direktörü" olarak oyuncularla ilgili süreçleri yürüteceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DC United Futbol Operasyonları Genel Direktörü Söğüt, "Orbay Ünsoy'u oyuncu alım direktörü olarak kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu kapsamlı tecrübe, A takım yapılanmamıza çok önemli bir güç katacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Samsunspor'da görev almıştı

Samsunspor'da kulübün scouting süreçleri, veri analizi ve uluslararası transfer faaliyetleri alanlarında görev yapan Ünsoy, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Joe Mendes, Logi Tomasson ve Tanguy Coulibaly gibi oyuncuların kadroya dahil edilmesinde rol oynamıştı.

Championship ekibi Sheffield Wednesday'den kırmızı-beyazlı takıma transfer edilen Musaba'yı kısa süre önce Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

Kaynak: AA

Samsunspor, Dc United, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Orbay Ünsoy, DC United'a Transfer Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:36
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Bilal Erdoğan'a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz?
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
10:22
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Türkiye'de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:39:06. #7.11#
SON DAKİKA: Orbay Ünsoy, DC United'a Transfer Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.